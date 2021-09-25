Yürüyüş yaparken kaybolan turist jandarma tarafından kurtarıldı

Antalya'nın Kemer ilçesinde yürüyüş yaparken kaybolan Litvanya uyruklu erkek turist, jandarma tarafından bulunup kurtarıldı.

Olay dün gece saat 21.00 sıralarında Kemer ilçesinde yaşandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım ihbarında bulunan Litvanya uyruklu A.M.(41) için 8 kişilik JAK timi harekete geçti. Antalya il Jandarma Komutanlığı 8 kişilik JAK Timi tarafından Beldibi bölgesinde sarp ve kayalık alanda ulaşılan A.M.'nin sağlık kontrolünü yapan ekipler genel sağlık durumunun iyi olan turisti arazinin sarp ve kayalık olması sebebi ile teknik malzeme kullanılarak bulunduğu yerden yaklaşık 4 km aşağıya indirdi. A.M. yapılan sağlık kontrolünün ardından Beldibi Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

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