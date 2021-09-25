Antalya'da kaybolan Litvanyalı turist, dağlık alanda bulundu



Levent YENİGÜN/ KEMER (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kayıp Litvanyalı turist A.M.'ye (51), jandarma tarafından yapılan çalışmalar sonucu sarp ve kayalık alanda ulaşıldı.

Kemer'e bağlı Beldibi Mahallesi'nden yürüyüşe çıkan Litvanyalı turist A.M.'nin kayıp başvurusunun ardından Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde arama çalışmalarına başlandı. Dün saat 21.00 sıralarında Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 8 kişilik JAK Timi, kayıp turiste sarp ve kayalık alanda ulaştı. Genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen A.M., bulunduğu alanın sarp ve kayalık olması nedeniyle JAK Timi tarafından teknik malzeme kullanılarak 4 kilometre aşağı indirildi. A.M., daha sonra Beldibi Jandarma Karakolu'na işlemlerin yapılması için götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2021-09-25 13:05:40



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