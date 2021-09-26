Alışveriş merkezinin çatısında yangın paniği

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir alışveriş merkezinin çatısında çıkan yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Kiremitli Mahallesi Burdur Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı alışveriş merkezinde yaşandı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, çatı katı tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebinin araştırıldığı bildirildi.

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