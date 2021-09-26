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Kaza geçiren sürücü ile oto galericinin gülümseten araç pazarlığı Kazada yan yatarak hasar gören aracın başında sürücü ile oto galerici sıkı pazarlığa tutuştu

İHA

Kaza geçiren sürücü ile oto galericinin gülümseten araç pazarlığı Kazada yan yatarak hasar gören aracın başında sürücü ile oto galerici sıkı pazarlığa tutuştu

Antalya’da tek taraflı maddi hasarlı kaza sonrası sürücü ile oto galerici arasında yaşanan araç pazarlığı görenleri gülümsetti.
Dün akşam Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı'nda bir araç tek taraflı kazaya karıştı. Kazada araç kaldırıma çarpıp yan yatarken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada kazayı gören bir oto galerici, aracın yanına yanaşıp yardımcı olmak istedi. Sürücüde herhangi bir yaralanma olmadığının anlaşılması üzerine ikili arasında bu sefer araç pazarlığı başladı. Bir yandan araçtaki hasarı inceleyen oto galerici, kusurları göz önünde bulundurarak sıkı pazarlığa tutuştu. Cep telefonuyla çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri gülümsetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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