Dedektör ile hazine arayan şahısların üzerinden bebek telsizi çıktı

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Antalya’nın Gazipaşa ilçesi Asar Kalesi yanında dedektör ile arama yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, 3 şahsı suçüstü yakaladı. Ele geçirilen malzemeler arasında 2 adet bebek telsizi de olması ekiplerde şaşkınlık oluşturdu.

Olay, Gazipaşa ilçesi Küçüklü Mahallesi'nde dün saat 16.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre; Asar Kalesi'nin yanında dedektörle arama yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, H.O.K., P.K., D.Ş. isimli şahısları suçüstü yakaladı. Ekipler tarafından olay yerinde yapılan incelemede 1 adet dedektör, 1 adet el dedektörü, 1 adet kazma, 1 adet çekiç, 1 adet el feneri, 1 adet optik göz kamerası, 2 adet bebek telsizi ve 36 adet seramik taş kırıkları ele geçirildi.

Olayla ilgili Nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek alınan talimatı doğrultusunda bulunan malzemeler muhafaza altına alındı.

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