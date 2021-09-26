Kepez’de motodrag heyecanı

Kepez Belediyesi drag pisti, Türkiye Motosiklet Federasyonu(TMF)’nin yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışı’na ev sahipliği yapıyor.

Kepez Belediyesi, geçen hafta sonu otomobil yarışlarıyla buluşturduğu hız tutkunlarını, bu hafta sonu da motodrag yarışlarıyla bir araya getirdi. Türkiye Motosiklet Federasyonu(TMF)’nin yarış takviminde yer alan ve 25 Eylül Cumartesi günü serbest ve sırlama antrenmanlarıyla başlayan Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları, bugün heyecan dolu yarışlarla devam ediyor. A2 Teker Spor Kulübü tarafından organize edilen yarışlara, Mersin, Antep, Antalya, Ankara, Kayseri, Konya, Manisa, İzmir ve Aydın olmak üzere 9 ilden 81 sporcu katıldı. Kepez Belediyesi’nin Odabaşı Mahallesi’ndeki drag pisti 2 gündür hız tutkunlarının akınına uğradı. 10 kategoride yapılan yarışlarda, yarışmacıların 2 buçuk saniyede 100 kilometrelik hıza çıkma çabası tribünleri donduran seyirciler tarafından büyük bir heyecanla izlendi.



“Gençlerimizi çok önemsiyoruz”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de hız tutkunlarının heyecanına ortak oldu. Gençleri çok önemsediklerini belirten Başkan Tütüncü, “Gençlerin tutkuları bizim tutkularımız, onların heyecanları bizim heyecanımız. Onlar böyle güzel bir pistin yapılmasını istemişlerdi, yaptık. Bu yaptığımız pistte de bölgesel yarışlar gibi Türkiye çapında da, ulusal çapta da yarışlar düzenliyoruz. Bugünde burada ulusal bir motodrag yarışmasına burada ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 9 ilden 81 yarışmacının katıldığı bu etkinlik, gençler bakımından heyecan dolu. Sporu yapan arkadaşlar bakımından da büyük bir tutku. Hepimizi bir araya getiriyor. Gençlerin yanında durmaya onların ilgilerine kıymet vermeye, onların seslerine taleplerine cevap vermeye, karşılık vermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu(TMF)’nin yarış takviminde yer alan Türkiye Drag Şampiyonası 1. Ayak Yarışları’nda derece giren adaylar günün sonunda ödüllerin sahibi olacak.

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