Direksiyon başında şüpheli ölüm Olayı duyup gelen abla büyük üzüntü yaşadı Meraklı vatandaşlar cenazeyi görebilmek için yarıştı

Antalya’da otomobilin direksiyonu başında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi. Ölüm haberini duyan kişinin ablası büyük üzüntü yaşarken, çevredeki meraklı vatandaşlar cenazeyi görebilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

Olay, Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. Cadde üzerinde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Çetin Gamsız (61), olduğu öğrenilen kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti. Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup otomobilin yanına gelen Gamsız’ın ablası büyük üzüntü yaşadı.



Eğilerek cenazeyi görmeye çalıştılar

Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bir kadın vatandaşın cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin cenazeyi kapatmak üzere kurduğu brandanın altına doğru eğilerek baktığı gözlendi.

Çetin Gamsız’ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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