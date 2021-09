58. Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri satışa çıkıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 29 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali yılın en yeni ve merakla beklenen filmlerini izleyiciye sunacak, sinema dünyasını Antalya’da buluşturacak. 28 ülkeden, 48 yönetmenin 45 filminin gösterileceği festivalin biletleri biletix.com üzerinden satılacak.



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer’in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu’nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre’nin üstlendiği Festivalde, Antalya Film Forum’un direktörlüğünü Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.



“Festival biletleri 28 Eylül’de satışta”

Festivalde geçen yıl pandemi önlemleri nedeniyle başlatılan ve büyük ilgiyle karşılanan açık hava gösterimleri bu yıl da devam edecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 1 (Cam Piramit Yanı), Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması filmleri Yıldızların Altında 2 (Doğan Hızlan Kütüphanesi Arkası) ve Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması filmleri ise Yıldızların Altında 3 (AKM, Amfi Tiyatro) açık hava sinemalarında izleyiciyle buluşacak. Gösterimlere girebilmek için iki doz aşı yaptırmış olmak ya da Covid geçirdikten sonra bilimsel olarak kabul edilen bağışıklık dönemi içinde olmak gerekiyor.

Festival biletleri 28 Eylül’den itibaren biletix.com üzerinden temin edilebilecek. Biletler, 30 Eylül Perşembe gününden itibaren AKM gişelerinde de satışa sunulacak. Yıldızların Altında 3 Açık Hava Sinemasında gerçekleşecek kısa metraj ve belgesel film gösterimleri ücretsiz olacak.

Festivalin bilet ücretleri indirimli 3TL ve tam 5TL olup, açık hava sinemalarında film gösterimleri her akşam 19.15 ve 21.45’te gerçekleşecek. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin basın toplantıları film gösterimlerinden bir gün sonra, film ekiplerinin katılımıyla 11.00 ve 12.00’da AKM yanındaki Balerin Cafe’de düzenlenecek. Ulusal Belgesel ve Kısa Metraj Film Yarışması söyleşileri, gösterimlerin ardından Yıldızların Altında 3 Açık Hava Sineması’nda yapılacak. Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda yer alan filmlerin yönetmenleriyle yapılacak söyleşiler, Yıldızların Altında 2 Açık Hava Sineması’nda gösterim sonrası gerçekleşecek.



“Yılın merakla beklenen yepyeni filmleri ‘Özel Gösterimler’le Antalya’da”

Dünyanın önemli festivallerinde büyük övgü almış, heyecanla beklenen filmler Antalya izleyicisiyle buluşacak. Bu bölümde izleyiciyle buluşacak Audrey Diwan’ın Venedik Film Festivali’nden Altın Aslan Ödülü ile dönen filmi Kürtaj / Happening, 60’lı yılların Fransa’sında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Anne’in mücadelesini anlatıyor.

Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışan Mia HansenLve’ın son filmi Bergman Adası / Bergman Island senaryolarını yazmak için Ingmar Bergman’ın yaşadığı ve ilham aldığı İsveç adası Farö’ye gelen bir çifti, Ryûsuke Hamaguchi’nin bu yıl Cannes Film Festivali’nde En İyi Senaryo ve FIPRESCI ödülleri kazanan filmi Drive My Car ise Hiroşima’daki bir festivale oyun yönetmek üzere gelen, karısını iki yıl önce kaybetmiş bir tiyatro yönetmeni ile onu kentte gezdirmekle görevli şoför bir kadının kurdukları ilişkiyi odağına alıyor.

Usta yönetmen Asghar Farhadi’nin yıllar sonra İran’a dönüp Farsça çektiği, Cannes Film Festivali Jüri Büyük Ödülü’nü alan yeni filmi Kahraman / A Hero da izleyiciyle buluşacak yılın dikkat çeken yapımlarından. Farhadi, ödeyemediği bir borç yüzünden hapse girmiş ana karakteri Rahim ile yine insanın kırılganlığına dair sürükleyici ve dokunaklı bir öykü anlatıyor ve ortaya koyduğu ahlâki ikilemle izleyiciyi vicdanıyla başbaşa bırakıyor.

Bu bölümde yer alan Kürtaj / Happening, Bergman Adası / Bergman Island ve Drive My Car Türkiye’de ilk kez festivalde izleyiciyle buluşacak.

