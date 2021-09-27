Park halindeki hurda minibüsü çekiciye yükleyip Konya’ya götürdüler Minibüsün çekiciye yüklenmesi güvenlik kameralarına yansıdı Polisler, minibüsün çalındığı noktadan başlayarak yüzlerce güvenlik kamerasını inceleyip, aracın izine ulaştı

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Antalya’nın Manavgat ilçesinde, park halindeki hurda minibüsü çekiciye yükleyip Konya’ya götüren 2 kişi, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin minibüsü çekiciye yüklemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Konya’dan çekicisiyle Manavgat’a gelen Yılmaz P., Manavgat’ta Ahmet K. isimli şahısla buluştuktan sonra Cumartesi Pazarı yakınlarında 2 yıldır atıl vaziyette park halinde bulunan 07 J 74719 plakalı minibüsü çekiciye yükleyerek Konya’ya götürdü.

Araç sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, aracın çalındığı yerden başlamak üzere güvenlik kameralarını izleyerek şahısların izine ulaştı. Ekipler, şahısların çaldığı minibüsü Konya Sanayisinde bulunan Hurdacılar Sitesine götürdüğünü belirledi. Araç, Konya Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilerek parçalanmadan ele geçirildi.

Şahısların aynı akşam yeniden Manavgat’a geldiğini belirleyen Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 şüpheliyi takibe aldı. Yılmaz P., ve Ahmet K. İsimli şüpheliler, Manavgat’ta yaklaşık 1 saat gezdikten sonra Antalya istikametine yola çıkarken ekipler tarafından Ilıca kavşağında yakalandı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından Manavgat Adliyesine sevk edilen Yılmaz P. ve Ahmet K. isimli şüpheliler, mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine gönderildi.

Öte yandan şüphelilerin minibüsü çekiciye yükleme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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