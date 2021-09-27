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Okulu bırakan oğlunu teşvik etti, anne oğul beraber lise diploması aldı Oğlu ile birlikte 44 yaşında liseden mezun olan Karagöz: "Çok tepki aldım, ‘köyde oturuyorsun, niye okuyorsun, amacı ne’ dediler" Hayali öğretmenlik olan kadın, önce okula hizmetli olarak girdi, sonra oğlu ile birlikte lise diploması aldı

İHA

Okulu bırakan oğlunu teşvik etti, anne oğul beraber lise diploması aldı Oğlu ile birlikte 44 yaşında liseden mezun olan Karagöz: "Çok tepki aldım, ‘köyde oturuyorsun, niye okuyorsun, amacı ne’ dediler" Hayali öğretmenlik olan kadın, önce okula hizmetli olarak girdi, sonra oğlu ile birlikte lise diploması aldı

Antalya'da yaşayan Asiye Karagöz, öğretmen olma hayalini okuyamadığı için yarım bırakmak istemedi. Hizmetli kadrosundan okula giren kadın, dışarıdan okuyarak lise diploması aldı. 18 yaşındaki oğlu ile aynı anda liseden mezun olanın kadının yeni hedefi ise oğluyla birlikte üniversiteyi kazanmak.
Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Alacami Mahallesi'nde yaşayan anne ve oğlu, Halk Eğitim Merkezinde lise eğitimi alarak birlikte mezun oldu. Çiftçilikle uğraşan Karagöz ailesi, serada birlikte sebze yetiştiriciliği yapıyor. Asiye Karagöz evde ise oğlu ve kızı ile birlikte ders çalışıyor. Onlar üniversite sınavına çalışırken, baba İsmail Karagöz de çayları getiriyor.
İlkokulu bitirdikten sonra imkanlar yetersiz olduğundan eğitimine devam edemediğini belirten Asiye Karagöz, “İlkokul 5. sınıfa kadar okuyabildim. O yıllarda imkanlar yoktu, servis yoktu. Babam çok üzülüyordu, 'bana hakkını helal et' diyordu, okutamadığı için. Sonra oğlum da okumak istemiyordu, onu da teşvik ettim, birlikte okuyalım oğlum diye. Dışarıdan önce ortaokulla başladım. Sonra oğlumla yarışırken, ortaokulu iki sınavla bitirdim. Oğlumla liseye birlikte başlamış gibi olduk ama ders çalışırken birlikte hep yarıştık. O ben geçeceğim, ben onu geçeceğim derken çok zevkli geçti. İkimiz aynı anda tesadüf mezun olduk. Beklemiyorduk açıkçası aynı anda, çok güzel oldu. İlk olarak uygulamadan baktık sonra halk eğitimdeki arkadaşım aradı. İkimizin mezun olduğunu söyledi. Oğlum, bir dahaki sınavda mezun olurum diyordu ama ikimizin birden mezun olduğunu öğrendik ve çok sevindik çığlıklar attık ikimiz beraber. Tesadüf ama çok mutlu olduk. Bize en çok kızım destek oluyor o da şu an lise de okuyor. Eşim de işlerde destek oluyor. Üçümüz birden çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Allah’ın izni ile başaracağız. Basın yayını okumak istiyorum bende. Çünkü etrafta beni etkileyen çok olaylar oluyor. Çok tepki aldım, ‘köyde oturuyorsun, niye okuyorsun, amacı ne’ dediler. Sonuçta bir şey olmaz dediler ama benim eskiden beri bir hayalim var. Öğretmen olamadığım için en azından okulda çalışmak istedim. Hizmetli alımı olacak ben de o göreve geçeceğim. Dışarıdan da okuyacağım kadro da alacağım diyordum. Bana gülüyorlardı, ‘ne gerek var, köyde yaşıyorsun’ diye. Allah’a şükür istediğim her şey gerçekleşti çok mutluyum ama devam edeceğim” diye konuştu

"Beraber ders çalıştık"
Annesi ile birlikte liseden mezun olmanın çok güzel bir duygu olduğunu anlatan Emrah Karagöz, “İlkokulu ve Ortaokulu Alacami’ de okudum. Lise için çıraklık eğitime gitmiştim. Ulaşım derdinden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Annem de, gel okuyalım dedi ve beni okumaya teşvik etti. Ben de tamam dedim beraber ders çalıştık. Arada yarıştık, bazen annem beni geçti, bazen ben onu geçtim. Diplomayı ilk elime alınca çok heyecanlandım. Annem ile mezun olmak çok güzel bir duygu. Üniversite sınavına hazırlanıyoruz. İnşallah üniversiteye de gitmek istiyoruz annemle beraber. Gündüzleri çalıştığım için genelde akşamları çalışıyoruz derslere. En çok kız kardeşim yardımcı oluyor bize. Genellikle akşamları 34 saat çalışıyoruz. Çok güzel, mezun olmak ve liseyi bitirmek. Ben küçükken okumayı hiç sevmezdim ama okumanın çok güzel bir şey olduğunu öğrendim. Herkese okumasını tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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