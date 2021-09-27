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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Her birine isim verdiği yeni ırk keçilerine gözü gibi bakıyor

DHA

Her birine isim verdiği yeni ırk keçilerine gözü gibi bakıyor


Ahmet ACAR/ KAŞ (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde Ali Çırak, 2015 yılından beri beslediği Fransız Alpin keçisinin doğada erkek dağ keçisiyle çiftleşmesi sonucu doğan yeni ırk keçilerine gözü gibi bakıyor. Hayvanlara gözü gibi baktığını söyleyen Çırak, "Bu hayvanları üretmek istiyorum ama çok işim olduğu için bakamıyorum. Ben oğlak burcuyum ve keçileri çok seviyorum. Oğlaklarla doğup, büyüdüğüm için keçi bende bir ayrıcalık" dedi.
Kaş'a bağlı Yeniköy Mahallesi'nin muhtarı olan, turizm ve hayvancılıkla uğraşan Ali Çırak'ın Alpin türü keçi sürüsü, 6 yıl önce Asos Dağı'ndaki ormanlık alanda otlarken, Fransız Alpin keçilerinden biri de dağda erkek yaban keçisiyle çiftleşti. 2016 yılın bahar ayında Alpin keçisi, yaban keçisini andıran erkek yavru doğurdu. Yavru, büyüdükçe dağ keçisi oldu. Erkek yavruyu korumaya alan Çırak, damızlık olarak kullandı. Sürüdeki çiftleşmeler sonrası Fransız Alpin keçileri, tek ve ikiz dağ keçisi görünümlü yavrular doğurdu. Ortaya Fransız Alpin keçisi ve dağ keçisi karışımı yeni ırk çıktı. Bu keçilerin sayılarını bir ara 45'e çıkaran Çırak, Muğla ve Antalya'dan gelen meraklılarına sattı. İlk damızlık olarak kullandığı ve 'Deniz' adını verdiği tekeyi de 4 yaşına gelince kesen Çırak, yerine yine 'Deniz' adını verdiği şu an 3 yaşında olan yeni damızlık teke yetiştirdi.
KEÇİLERİ, 3 ÇOBAN KÖPEĞİ KORUYOR
Ali Çırak'ın elinde şu anda 4'ü erkek, 8'i dişi 12 yeni ırk keçi bulunuyor. Teke olan 'Deniz' 3 yaşında, keçiler 2 yaşında, oğlaklar da 1 yaşında; her birinin ise 'Mehmet', 'Huriye', 'Ayşe' gibi ayrı isimleri var. Ali Çırak, yeni ırk keçileri için 20 dekarlık alanı çitle çevirerek, doğal yaşam alanı oluşturdu. Keçileri ise 3 çoban köpeği koruyor. Her gün keçilerine ot, saman, yeşillik ve yem getiren Çırak, hayvanların doğal yaşam alanına gelince aracının kornasını çalıyor ardından seslenerek de çağırıyor. Keçiler de arka arkaya Çırak'a doğru koşmaya başlıyor. Çırak, getirdiği yiyecekleri hayvanlara verip, elleriyle besliyor. 
Ali Çırak, "Bölgede turizm ve hayvancılıkla uğraşıyorum. 2015 yılında Fransız Alpin keçilerim vardı. Bu keçiler, doğada bir dağ keçisiyle birleşiyor. Bir tane erkek teke oldu 'Deniz' diye. Deniz bugünkü tekenin babası. 'Deniz'i 4 yaşında kestim. O günden sonra ben bunları ürettim. Böyle bir ırk ortaya çıkardım. Alpin ile dağ keçisini ürettim. Çok güzel keçiler. Koşuyorlar ve bol süt veriyorlar, etleri güzel. Yavruları güzel, sevimli. Bu hayvanlar ilgi görüyor. Şu anda nesli tükenmekte olan dağ keçilerinin bir örneği bunlar. Onları böyle bir güzel yere getirdim. Onlara bakıyorum. Onlara her gün yeşilliğini, yoncasını, suyunu, yemini veriyorum. Bu hayvanları üretmek istiyorum ama çok işim olduğu için bakamıyorum. Ben oğlak burcuyum ve keçileri çok seviyorum. Oğlaklarla doğup, büyüdüğüm için keçi bende bir ayrıcalık" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2021-09-27 12:46:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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