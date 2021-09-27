Elmalı Akçay’da içme suyu hattı çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi Elmalı ilçesi Akçay Mahallesi’nin eskiyen içme suyu hattını yeniliyor.

Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü’nün öz kaynakları ile tamamlanacak olan ‘ElmalıKaş İlçeleri Muhtelif Mahalleri İçme Suyu İmalatları Yapım İşi’ kapsamında Akçay Mahallesi’ne 8 bin 54 metre uzunluğunda içme suyu isale hattı döşeniyor. Aynı zamanda hat üzerinde içme suyunun sağlıklı bir şekilde iletilmesi için gerekli olan 11 adet ek yapı inşa ediliyor. Hızla ilerleyen çalışma bittiğinde Akçay Mahallesi’ndeki ekonomik ömrünü tamamlamış içme suyu isale hattı tamamen yenilenecek ve kapasitesi artırılacak. Bölgedeki vatandaşlara kaynaktan, kaliteli ve kesintisiz içme suyu hizmeti sağlanacak.

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