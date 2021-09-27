ALKÜ, Avrupa Spor Haftası’nda farklı branşlarda faaliyet gerçekleştirdi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), Avrupa Spor Haftası #BeActive #BuHaftaÇokHareketliyiz etkinlikleri kapsamında Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğiyle hafta sonu Alanya’nın tarihi ve doğal güzelliklerinde birçok branşta faaliyetler gerçekleştirdi.

“Harekette Biz de Varız” sloganıyla Alanya Gençlik Merkezi’nde hafta sonu saat 09:30’da bisiklet turu ile başlayan hareketliliğe, Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, öğrencileri ve her yaştan sporcu katıldı. Dolu dolu bir hafta sonu hareketliliği yaşayan sporcular plaj voleybolu, judo, bisiklet, ayak tenisi, eskrim, atletizm, bocce, tenis, cimnastik, yüzme, halat çekme, satranç ve su sporları gibi birçok faaliyette bulundu.

Hareketliliğin en renkli görüntüleri ise Doç. Dr. Özgür Nalbant eşliğinde huzurevinden alınan üç kişinin deneyimli yamaç paraşütü pilotlarıyla gerçekleştirdiği uçuşlar oldu. Bu renkli anların sonunda uçuşa katılan 3 huzurevi sakini ile katılımcılara ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hamdi Alper Güngörmüş, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, REKÇAD Başkanı Prof. Dr. Bülent Gürbüz ve REKÇAD Denetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Halil Sarol tarafından madalya ve katılım sertifikaları takdim edildi.

Etkinliğin devamında ise ALKÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Halil Orbay Çobanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Yalçın, Dr. Öğr. Üyesi Meriç Ödemiş ve öğrencileri Kızılkule’de Halk Oyunları gösterisi gerçekleştirdi.

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