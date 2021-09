İHA'ya 7 ödül birden Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019-2020 Basın Ödülleri sahiplerini buldu

Pandemi nedeniyle yapılamayan Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 20192020 Basın Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı törende 7 ödül birden aldı.

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan AGC Basın Ödülleri töreni Su Otel’de gerçekleşti. Törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, AGC Başkanı Mevlüt Yeni, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, ATSO Başkanı Davut Çetin, OSB Başkanı Ali Bahar, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, siyasi parti temsilcileri ve AGC üyeleri katıldı. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. AGC Başkanı Mevlüt Yeni’nin konuşması ile devam eden törende sırası ile ödüller sahiplerini buldu. AGC Başkanı Mevlüt Yeni’nin AGC Başkanı olarak katıldığı son tören olmasından dolayı Yeni’ye KKTC Antalya Turizm Temsilcisi Nazmi Pınar, Rauf Denktaş’ın sözünün bulunduğu tablo ve matara hediye etti. Yoğun katılım ile gerçekleşen tören, toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

“Cemiyet başkanı olarak çıktığım son tören”

AGC Başkanı Mevlüt Yeni, “Bu salonda 14 defa sizlerin huzuruna çıktım. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeni ile 2019 yılının ödüllerini maalesef kısıtlamalar sebebi ile tören yapamayıp verememiştik. 15 yıllık cemiyet başkanıyım. Bu ödül töreni ile belki de cemiyet başkanı olarak son çıktığım tören. Çünkü yeni seçimlerde aday olmayacağımı söylemiştim. Cemiyet başkanı olarak son kez sizlere hitap ediyorum. 2006 yılında devraldığım AGC bayrağını en iyi şekilde hem camiamızı hem de Antalya’yı başkanlık yaptığım süre içerisinde temsil etme gayreti içerisinde oldum. 15 yıllık başkanlık sürecim içerisinde bin 500’e yakın gazeteciyi bu şehre getirdik. Birçok ülkeden meslektaşımızı da bu şehre getirdik. Birçok projeye imza attık. Geriye dönüp baktığımda alnımız ak başımız dik. Yerel medya, bir şehrin sorunlarının çözümünde, gelişiminde çok önemli bir yere sahiptir. Yerel medyayı yaşatmak zorundayız. Yerel medya gücünü okurdan alır. Bu salonda bulunan herkesten yerel medyaya sahip çıkmasını istiyorum. Yerel medyanın güçlü olması demek, Antalya’nın güçlü olması demektir” diye konuştu.

“Ödül alan meslektaşlarımı kutluyorum”

Akdeniz Gazeteciler Federasyonu(AGF) ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun, AGC Başkanı Mevlüt Yeni’nin veda konuşmasının kendilerini üzdüğünü söyledi.

AGC’nin ödül töreni ile enerjik bir ortam oluşturduğunun altını çizen Coşkun, “ Gazetecilik mesleği her dönem olduğu gibi yine zor koşullar altında. Pandeminin de ortaya çıkardığı bir takım olumsuzluklarla gittikçe zorlaşan şartlarda, tüm meslektaşlarım, ayrı ayrı güçlükler içerisinde mesleğimizi icra etmeye çalışıyoruz. Bu güçlüklere rağmen en iyi haberi yakalamak, en iyi fotoğrafı çekmek, görüntüyü almak gibi mücadeleler veren bu emeğin karşılığında da ödül alan tüm arkadaşlarımı kutluyorum. Onurlu ve emekçi mücadeleniz her zaman devam etsin”dedi.

“AGF için Antalya önemli”

AGF olarak, Antalya’nın kendileri için önemli olduğuna değinen Gaye Coşkun, “Çünkü AGF’nin doğduğu nokta Antalya, fikir babası Mevlüt Yeni. Kurucu başkanlıkla birlikte 9 yıl çok başarılı bir dönem geçirdi. Gazeteciler, diğer meslek örgütlerine göre biraz daha fazla anlaşamayan ama daha çok anlaşması gereken meslek örgütüyüz. Bu noktada AGF’nin kurucu başkanına ve onursal başkanına teşekkür ediyorum”ifadelerine yer verdi.

"O dönem yaşam savaşı vermiştim"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Geçen yıl pandemi dolayısıyla AGC ödül töreni yapılmamıştı. Tabii ki ben de o dönemde bir yaşam savaşı vermiştim. Dün olduğu gibi bugünde hep Antalya'mız için çalışmaya birlikte devam edeceğiz. Çünkü gerçekten AGC Avrupa'da her yere gitti geldi. Biz de bu güzel Antalya'mızı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Hiç şüphesiz ki Antalya, dünyanın en güzel şehridir' dediği gibi Antalya güzel olmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"Tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum"

İHA muhabiri İsa Akar'a ödülünü veren Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Güzel bir an için bir aradayız. 2 yıldır yapılamayan ve bu yıl yapılan ödül töreninde de başta sahnedeki arkadaşlarım olmak üzere ödül kazanan tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi.

2019 yılında Son Haber Gazetesi’nden Ömer Yetgin ‘Yürek burkan tablo’ haberiyle, İHA Muhabiri İsa Akar da 'Teknoloji mezara girdi' haberiyle yazılı basında yılın gazetecileri ödülüne layık görüldü. Araştırmainceleme dalında Akdeniz Gerçek Gazetesi’nden Nizamettin Özman, ‘Gelin kardeş olalım’ yazı dizisiyle ödüle layık görüldü. Röportaj dalındaki ödül de Antalya Körfez Gazetesi’nden ‘Kalbinden doğuranlar’ haberiyle Fatih Haktan Coşkun’a verildi. Güncel yazı dalında Akdeniz Gerçek Gazetesi’nden Songül Başkaya’ya ‘Değerini bilmediğimiz Antalya’ yazısıyla verildi. Spor haberinde ödül verilemedi. Ekonomi dalında ‘Milli servet hurdaya çıktı’ haberiyle İHA Muhabiri Suat Metin’e ödül verildi. Turizm dalında Hürriyet Gazetesi’nden Ceren Deniz, ‘Küçük kasabadan turizmin başkentine’ haberiyle ödüle layık görüldü. 2020 yılında ise haber dalında İHA Muhabiri İsa Akar ‘Elektronik kelepçe çığlığı’ ile araştırma inceleme, Hürriyet Akdeniz'den Ceren Deniz ‘Suya hasret’ röportaj, Güney Haberci Aksu Gazetesi'nden Hilal Kara ‘Akıllı insan bu kadar yaşamaz’ güncel yazı, My Gazete'den Emin Altıner ‘Öyle bir geçer zaman ki’ spor haberi, Hürriyet Akdeniz'den Ceren Deniz ‘Yazık bu çocuklara’ ekonomi, Akdeniz Gerçek Gazetesi'nden Nizamettin Özmen ‘Karaköy odağında sulu tarım’ turizm, Hürriyet Akdeniz'den Ceren Deniz ‘Açık büfe evrim geçirdi’, yılın görüntüsü dalında Burak Yalman 'Ucuz hali için birbirlerini ezdiler' adlı eserleri ile ödül aldılar.

2019 yılında televizyon dalında da haber dalında Kanal V’den Mehmet Akif Arıcı, ‘Kemer değil, ölüm tokası’ haberiyle ödüle layık görüldü. Program dalında ödül de, yine Kanal V’den Ali Buldu’ya, ‘Yüksek tansiyon Vali Karaloğlu ile denizaltında’ programıyla verildi. Güncel haber fotoğrafı dalında ‘ölümün kıyısında’, spor haber fotoğrafı dalında ise ‘gururlu rekor’ fotoğraflarıyla İHA Muhabiri Suat Metin ödüle layık görüldü. Çevre ve turizm fotoğrafı dalındaki ödül de ‘dalgalarla dans’ fotoğrafıyla İHA Muhabiri İsa Akar’a verildi. 2020 yılında ise aynı dalda alınan ödüller, Haber Kanal V Sevgi Gümüş, ‘Mavi suların altında hayat var’, Program, Kanal V Gözde Gürgöze, ‘Görmeden gitme’, En iyi görüntü Kanal V Emre Cesur, ‘Görmeden gitme Alanya tanıtım’ şeklinde oldu.

Yılın Radyocusu

2019 yılında yılın radyocusu ödülü TRT Antalya Radyosu’ndan Gıyasettin Koray Turgan’a ‘Emin Alıner ile Kaleiçi özel röportaj’ isimli programıyla verildi. Sayfa tasarım ödülüne ise Antalya Körfez Gazetesi’nden Abdullah Yüksek layık görüldü. 2020 yılında yılın radyocusu ödülü ise TRT Emre Altınışık ‘Aşık atışması’ programına verildi. Sayfa tasarımı kategorisinde 2020 yılı ödülü ise Hilal Gazetesi Menekşe Karakuş ‘29.02.20201.Sayfa’nın oldu. 2020 yılında yılın internet gazetesi ise Lider Gazete’nin oldu.

2019 yılında Nuri Dağtekin Özel Ödülü, AGC’ye verdiği desteklerden dolayı cemiyet kurucularından basın emekçisi Abdülkadir Kalender’e verildi. 2020 yılında bu ödül, Nürnberg Gazeteciler Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Joachim Hauck’a verildi.

2019 yılında AGC Kurum Özel Ödülü de Antalya Gazeteciler Cemiyetine ve Antalya ekonomisi ve turizmine kattığı değerden dolayı SUNİS Hotel Grubu’na (Su Otel) verildi. 2020’de ise bu ödül, Antalya yerel medyasına katkı ve destekleri, Antalya ekonomisinin gelişimi ve büyümesi için projeler üretmesi, son olarak yaptığı Özel Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknik Koleji ile Türkiye’de örnek bir eğitim modeli geliştirmesi ve hayata geçirmesi nedeniyle Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.