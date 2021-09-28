Kepez’de tenis kursuna ilgi

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün öğrenciler için 10 branşta düzenlediği kış spor okullarında, tenise olan ilgi artıyor.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü’nün düzenlediği kurslarda, tenis sporuna olan ilgi giderek artıyor. Tenis sporunu çocuklarla buluşturan Kepez Belediyesi Kış Spor Okulları, 10 branşı kapsayacak şekilde 2 Ekim’de başlıyor. Yaş aralığı 518 olan tenis eğitimleri, kulüp binası önündeki kortlarda yapılıyor.

Kurslarda yeteneklerini geliştiren çocuklar, lisans almaları durumunda minikler, yıldızlar, gençler kategorilerinde düzenlenen tenis turnuvalarına katılma hakkı elde ediyor. Lisanslı sporcuların okullarda avantajlı konuma geldiklerini hatırlatan tenis antrenörü Sedat Belen, “Sadece ilköğretimlise düzeyinde değil, üniversiteye girerken ya da okullar arası değişimde lisanslı öğrencilere farklı bir gözle bakıldığını unutmamak gerekir” dedi.

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