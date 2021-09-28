33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak

DHA

33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) Antalya´nın Kemer ilçesinde bu yıl 12'ncisi düzenlenecek olan Sea to Sky Extreme Enduro Motosiklet Yarışı için 33 ülkeden 350 sporcu kayıt yaptırdı..Kemer'de 4 gün ve 4 ayrı parkurda, sıfır rakımdan başlayıp 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek 12'nci Sea to Sky Extreme Enduro Motosiklet Yarışı, 1316 Ekim tarihlerinde Kemer'de yapılacak. Bu yıl parkurlarda yapılan değişiklerle daha da zorlu olacak yarışlar için 33 ülkeden 350 kişi kayıt yaptırdı. Gelenler arasında İngiliz Graham Jarvis, İspanyol Mario Roman ve Güney Afrikalı Wade Young gibi fabrika takımlarının dünyaca ünlü sporcuları da yer alacak.4 gün yapılacak olan organizasyonun ilk günü ilçe merkezindeki Kındılçeşme'de Kemer Belediyesi'nin yaptığı düzenleme nedeniyle Çamyuva Mahallesi'deki Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktadaki plajda yapılacak ve yarışmacılar yine plajdaki çakılların arasından geçecek, kütük ve kayaların üzerinde zorlu anlar yaşayacak.İkinci gün 45 kilometrelik Orman Yarışı, Sumaksemiri bölgesinde başlayıp zorlu orman içindeki patika ve dere yataklarını kullanarak Kemer merkezde kurulacak olan Ketenbelen mevkiindeki zorlu dik rampa çıkışında son bulacak.Üçüncü gün 41 kilometrelik Sky Race yarışında sporcular Ovacık Yaylasından start alacak ve Kumluca ilçesine bağlı Gölcük, Kuzca köylerindeki zorlu patika, dere ve kayalık zeminlerden geçerek tekrar Ovacık Yaylasında son bulacak etapta mücadele edecek.Dördüncü ve en zorlu etap olan deniz seviyesinden başlayıp 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bitecek olan 63 kilometrelik Olympos Dağ Yarışında ise sporcular, çakıl plaj, dere yatakları, ormanlık patikalarını geçerek zorlu kayalık parkuru tamamlayarak zirveye ulaşmaya çalışacak.Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve yarış organizatörü Semih Özdemir, "12'nci Sea to Sky Extreme Enduro Yarış organizasyonumuzu 13-16 Ekim'de Kemer'de gerçekleştiriyoruz. Hazırlıklarımızı tamamladık. 33 ülkeden yaklaşık 350 kişinin kaydı var şu anda. Bu yıl çok iyi bir ilgi var, geçen iki yıldaki geri dönüşlerden iyi kayıt aldık. Etaplarımız geçen yıllara göre biraz daha zorlu. Sky Race yarışımız geçen yıl çok hızlıydı onu yine biraz daha extreme enduro standartlarına çektik. 4 günlük güzel bir yarış olacak. Sporcuları uğraştıracak bir etap" dedi.Profesyonel yarışçılar, fabrika yarış takımlarından ünlü yarışçıların geleceğini anlatan Semih Özdemir, "Yine gelen bireysel yarışçıların reklamları, medya temsilcileri sonuçta hepsi Kemer'e geliyorlar. Sonuçta bunların hepsi aynı zamanda tanıtım hizmeti. Kemer için güzel bir fırsat. Bizim videolarımız veya sosyal medya paylaşımlarımız çok büyük kitlelere ulaşıyor. Yine bu yıl bunlardan bir tanesini gerçekleştireceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜYarışlardan detaylar (arşiv)Semih Özdemir röportajYarışlardan detaylar (arşiv)DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2021-09-28 10:53:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kepez’de 13 bin 300 metrekare alanda asfalt çalışması
YEREL HABERLER Kepez’de 13 bin 300 metrekare alanda asfalt çalışması
2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl hapis talebi
YEREL HABERLER 2 kişinin boğazını falçatayla kesen sanığa 30 yıl ...
Kepez’de tenis kursuna ilgi
YEREL HABERLER Kepez’de tenis kursuna ilgi
Vali Yazıcı: “Yangın konusunda hepimizin bilinçli olması gerekiyor” İtfaiyeciler Vali Yazıcı ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı: “Yangın konusunda hepimizin bilinçli ...
İHA'ya 7 ödül birden Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019-2020 Basın Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER İHA'ya 7 ödül birden Antalya Gazeteciler Cemiyeti ...
Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsündeki uyuşturucuyu narkotik köpeği buldu
Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Manavgat'ta uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
İki otomobil çarpıştı, oğlunu hastaneye götüren sürücü hastanelik oldu
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı, oğlunu hastaneye götüren ...
İHA'ya 7 ödül birden Antalya Gazeteciler Cemiyeti 2019-2020 Basın Ödülleri sahiplerini buldu
YEREL HABERLER İHA'ya 7 ödül birden Antalya Gazeteciler Cemiyeti ...
BNP Paribas Jr. Davis Cup ve Jr. Billie Jean King Cup Finalleri´nin açılış seremonisi yapıldı
YEREL HABERLER BNP Paribas Jr. Davis Cup ve Jr. Billie Jean King Cup ...
Alanyaspor eskrim takımı Osmaniye’den madalyalarla döndü
YEREL HABERLER Alanyaspor eskrim takımı Osmaniye’den madalyalarla ...
ALKÜ, Avrupa Spor Haftası’nda farklı branşlarda faaliyet gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER ALKÜ, Avrupa Spor Haftası’nda farklı branşlarda ...
30. Alanya Trıathlon’una 41 ülkeden bin sporcunun katılması bekleniyor
YEREL HABERLER 30. Alanya Trıathlon’una 41 ülkeden bin sporcunun ...
"Turizmde alternatifler yaratmak zorundayız"
YEREL HABERLER "Turizmde alternatifler yaratmak zorundayız"
Kazada ölen Emine toprağa verildi; eşi, 2 çocuğu ve yeğeninin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Kazada ölen Emine toprağa verildi; eşi, 2 çocuğu ve ...
Motodrag yarışlarında dereceye girenler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Motodrag yarışlarında dereceye girenler ...
(Özel) Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinin 'ilk yardım' şansı Mesaide olmayan sağlık çalışanları, kazayı görür görmez olay yerine koşarak yaralılara ilk yardımda bulundu Motosikletlilerin kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı
YEREL HABERLER (Özel) Kazada yaralanan motosiklet sürücülerinin 'ilk ...
Başkan Esen: “Müzik camiası, salgından en çok etkilenen sektörlerden birisi”
YEREL HABERLER Başkan Esen: “Müzik camiası, salgından en çok ...
Elmalı Akçay’da içme suyu hattı çalışması
YEREL HABERLER Elmalı Akçay’da içme suyu hattı çalışması
Kemer’de Gönül Nar Festivali düzenlendi
YEREL HABERLER Kemer’de Gönül Nar Festivali düzenlendi
Müzik sokakta etkinlikleri yeniden başlıyor
YEREL HABERLER Müzik sokakta etkinlikleri yeniden başlıyor
Mazgallarda yağmur mevsimi öncesi temizlik
YEREL HABERLER Mazgallarda yağmur mevsimi öncesi temizlik
Doğu Garajı’ndaki 288 dükkan esnafa teslim ediliyor
YEREL HABERLER Doğu Garajı’ndaki 288 dükkan esnafa teslim ediliyor
ASSİM Turizm Platformu, ilk çalıştayını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER ASSİM Turizm Platformu, ilk çalıştayını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.