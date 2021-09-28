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Antalya'ya ekimde 5 ülkeden turist beklentisi 

DHA

Antalya'ya ekimde 5 ülkeden turist beklentisi 


Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA'ya gelen turistin yüzde 70'ini oluşturan ve çeşitli kısıtlamalar nedeniyle aynı dönemde bir araya gelemeyen Rusya, Almanya, Ukrayna, Polonya ve İngiltere pazarları, ekim ayından itibaren kente misafir gönderecek.
Pandemi sürecinde en çok zarar gören sektörlerin başında gelen turizmde, Antalya 2019 yılında toplam turist sayısının yüzde 70'ini oluşturan 5 ana pazar ülkeden bu yıl ilk defa aynı anda turist misafir edebilir duruma geldi. Antalya Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, Antalya turizmini yıllardır Rusya, Ukrayna, Almanya, İngiltere ve Polonya şeklinde 5 ülkenin sırtladığına işaret ederek, "2019 yılında bu beş ülke, aslan payı Rusya'nın olmak üzere gelen toplam turistin yaklaşık yüzde 70'ini oluşturuyordu. Turizm tarihinin en parlak yılı olan 2019'da Antalya'ya gelen toplam 15 milyon 280 bin turistin 10 milyon 331 binini bu beş ülkeden sağladık" dedi. 
'BİRİ VARKEN DİĞERİ YOKTU'
2019'da Rusya'nın 5,5 milyon, Almanya'nın 2,5 milyon, İngiltere ve Ukrayna'nın 1 milyona doğru yol aldığını dile getiren Yavuz, "Ne ilginçtir ki bütün dengelerin alaşağı olduğu 2020 yılında da bu beş ülke yıl sonunda gelen 3,5 milyon turistin 2,7 milyonunu getirerek pazar payını yüzde 77'ye kadar çıkardı. Antalya turizminin bel kemiğini son yıllarda bu muhteşem beşli oluşturuyor. Ancak korona ertesinde tekrar ayağa kalkmaya çalıştığımız 2021 yılında bu beş ülkeyi hiçbir arada göremedi Antalya. Biri varken bir diğeri yoktu" diye konuştu.
5 ÜLKENİN 2021 TABLOSU
Bu 5 ülkenin 2021 yılındaki durumlarını değerlendiren Yavuz, şöyle konuştu:
"Baş aktör Rusya 15 Nisan'dan itibaren Türkiye'ye uçuşlarını yasakladı ve 22 Haziran'a kadar sürdü. Polonya da dönemsel değişikliklere rağmen, kimi kez düşük, kimi kez yoğun gelişlerini sürdürdü. İngiltere, Türkiye'yi 12 Mayıs'ta kırmızı listeye alarak, uçuşları durdurdu ve bu yasak 22 Eylül'e kadar tüm sezon boyu sürdü. Almanya ise Türkiye ile adeta oynadı. Önce nisan ayı ortasında Türkiye'yi yüksek riskli ülke ilan etti, daha sonra 6 Haziran'da riskli ülke statüsüne indirdi, 17 Ağustos'ta tekrar yüksek riskli ülkelere dahil ederek sezon boyu tatilcilerin planlarını alt üst etti. Ukrayna ise sezon başından beri aralıksız gelişlerini sürdüren tek ülke oldu."
BU YIL TAHMİNİ 9 MİLYON
Antalya'nın en önemli 5 pazar ülkesinin bu yıl ilk kez ekim ayında birlikte geleceklerini belirten Yavuz, şunları kaydetti: 
"Ekim ayında Hırvatistan, Bulgaristan, Avusturya gibi Orta Avrupa ülkelerinin devreden çıkması ile sezonun bu en keyifli döneminde Antalya'nın keyfini çıkarmak isteyen en az 1,5 milyon turist gelecektir. Bu da Antalya turizminin en verimli ekim ayı olabilir. 2019 yılının ekim ayında 1 milyon 700 bin misafir Antalya'yı ziyaret etmişti. Eldeki verilere göre Antalya eylül ayını iyimser bir tahminle 7 milyon, ekimi 8,5 milyon, sezonu da 9 milyon ziyaretçi ile kapatacak. Bu rakam 2019'un yarısından biraz fazla, 2020'nin 3 katından biraz az. Yavaş yavaş düzelecek her şey. Araştırmalarıma göre dünyada bu yıl 9 milyon turist sayısına ulaşan maksimum iki tatil destinasyonu olacak. Ülke olarak bütün bu zor şartlara rağmen hala ilk 10'da şehir olarak ilk 3´teyiz."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-09-28 11:35:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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