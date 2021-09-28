Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

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Antalya’da 2 otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 1’i ağır olmak üzere toplamda 3 kişi yaralandı.

Kaza, Antalya’nın Finike ilçesi FinikeElmalı karayolu Arif Mahallesi mevkiinde dün akşam saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ö. (29) idaresindeki 07 VFM 48 plakalı araç ile Elmalı istikametinden Finike istikametine seyir halinde olan F.E. (45) idaresindeki 32 MA 0865 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerden M.Ö. ağır yaralandı. Aynı araç içerisinde bulunan yolculardan S.M.P. (18) ve H.P. (20) de yaralandı.

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