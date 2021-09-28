20 bin aynalı sazan gölete bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü ve Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürlüğü tarafından Kumluca ilçesine bağlı Toptaş Mahallesi sınırları içinde bulunan Toptaş Göleti'ne 20 bin adet pullu ve aynalı sazan balığı bırakıldı.

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen aynalı ve pullu sazan balıkları, Tarım ve Orman Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğüne ait özel araç ve özel poşetleriyle Kumluca’ya getirildi. Balıklar, Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Toptaş Göleti'ne götürülerek suya bırakıldı.

Konu ile ilgili konuşan Tarım ve Orman Bakanlığı Kumluca İlçe Müdürü İsa Akşit, “Antalya’nın Kumluca ilçesi Toptaş Göleti'ndeyiz. Bugün Antalya İl Tarım Müdürlüğü ve Kumluca İlçe Müdürlüğümüz ile birlikte Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Enstitüsünden temin edilen 20 bin adet pullu ve aynalı sazanı Toptaş Göleti'ne bıraktık. Amacımız, balıkçılığa biraz daha katkı sağlayıp, balıkçılığın gelişmesine katkıda bulunmaktır” dedi.

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