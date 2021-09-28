Gazipaşa’da kanalizasyon çalışması

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa Beyobası Mahallesi’nin kanalizasyon sorununu çözüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, içme suyu ve kanalizasyon şebekelerinin eksiklerini tamamlıyor. ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa ilçesine bağlı Beyobası Mahallesi Hüllülü Sokak’ta 22 hanenin ihtiyacını karşılayacak olan kanalizasyon çalışmasını sürdürüyor. Toplam uzunluğu 850 metre olacak kanalizasyon çalışmasının 300 metresinin imalatı tamamlandı. En kısa sürede bitirilmesi planlanan çalışmanın tamamlanmasıyla mahallenin kanalizasyon sorunu ortadan kalkmış olacak.

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