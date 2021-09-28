Antalya OSB'den ekspertiz zaferi: Değeri 1.8 milyar TL arttı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya OSB'den ekspertiz zaferi: Değeri 1.8 milyar TL arttı

DHA

Antalya OSB'den ekspertiz zaferi: Değeri 1.8 milyar TL arttı


Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA Organize Sanayi Bölgesi (OSB) yönetimi, OSB Müteşebbis Heyeti'nce 856 TL metrekare fiyatını 300500 TL arasında gösteren ekspertiz değerleme raporlarına karşı verdiği 5 yıllık mücadeleden zaferle çıktı. Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği ile varılan anlaşmaya göre, Türkiye'deki bütün OSB'lerde artık fabrikalarda müteşebbis heyetlerin belirlediği metrekare fiyat üzerinden değerleme yapılacak. Bu kararla sadece Antalya OSB'nin değerinin 1,8 milyar TL arttığını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bir fabrika için yüzde 50'ye yakın değer artışının söz konusu olduğunu açıkladı.
Antalya OSB yönetiminin yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü, fabrikaların ekspertiz değerinin, gerçek değerinin 4 kat daha altında değerleme yapılmasına karşı mücadelede, tüm Türkiye genelindeki OSB'leri ilgilendiren önemli bir karara varıldı. Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) yönetim kurulu üyesi ve Antalya OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), OSBÜK, Antalya OSB ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) yetkililerinin 1 yılı aşkın süren toplantıları sonucunda alınan kararı açıkladı.
METREKARE FİYATI 300-500 TL'DEN 800 TL'YE YÜKSELDİ
Ekspertiz sorununun OSB'ler için kanayan bir yara olduğunu belirten Ali Bahar, bu sorunun çözümü için 5 yıldır mücadele verdiklerini ve başarıya ulaştıklarını söyleyerek, aynı konunun turizm sektöründe ve OSB dışındaki fabrikalar için de yaşanmaya devam ettiğini söyledi. Bahar, "Şu anda Antalya OSB'de 1 metrekare alanın değeri 856 TL, fakat bu değerlenirken ekspertiz tarafından 300 TL'den 500 TL'ye kadar metrekare fiyatı değerleniyordu. Neredeyse 3'te veya 4'te 1'ine indiği yer vardı. Bu konuyu basın aracılığıyla sürekli gündeme getirdik ve SPK başkanından bir telefon aldık. Bu aslında 5 yıllık mücadelenin bir telefonuydu" dedi.
EKSPERTİZLER ARTIK OSB MÜTEŞEBBİS HEYET FİYATINI DİKKATE ALACAK
Ali Bahar, SPK'dan gelen davet üzerine 2020 Ekim ayında başlayıp 6 kez toplantı yaptıklarını belirterek, "Geçmişte icradan satılan bir fabrika varsa, o fabrikanın değeriyle veya anlaşmalı satışla veya iki-üç emlakçıya sorularak değer tespitleri yapılıyordu. Bizim müteşebbis heyetimizce tespit edilen metrekare fiyatımız hiç dikkate alınmıyordu. Bize sorulmuyordu dahi. TDUB'un İyi Uygulamalar Kılavuzu'na da bu karar girdi. OSB yönetimleri borcu, kaçak yapısı var mı, imarı doğru mu bütün bu bilgileri şeffaf olarak açacak, değerleme uzmanları da müteşebbis heyetin metrekare fiyatını dikkate alacak. Bu konuda anlaştık" diye konuştu.
KARAR İYİ UYGULAMALAR KILAVUZU'NA GİRDİ
Bu karara bir şey daha ilave ettiklerini söyleyen Bahar, "Makinalarımızın hiç değeri yokken, çatılarımız üstündeki güneş paneli gibi, trafolar gibi, teknolojik ürünlerimizin de makine olarak ekspertizin içine dahil olmasını gündeme getirdik ve bunda da başarılı olduk. 4 Mayıs 2021'de İyi Uygulamalar Kılavuzu'na bizim yaptığımız çalışmalar tamamen girdi ve şu anda da yayımlandı. Bu çalışmanın ardından da ekspertiz yaptırdık, 856 TL yazmadılar ama 800 TL yazdırmayı başarabildik" diye konuştu.
SADECE ANTALYA OSB'NİN DEĞERİ 1.8 MİLYAR TL ARTTI
Antalya OSB'nin şu anki tahsis alanının 5 milyon 700 bin metrekare olduğunu söyleyen Bahar, "Geçmişte fabrikaların metrekare birim fiyatı ekspertiz değeri 500 TL iken şimdi 800 TL. Çarptığımızda ortaya çıkan rakam, sadece Antalya OSB'nin değeri 1.8 milyar TL artmış oldu" dedi.
FABRİKALARIN DEĞERİ YÜZDE 50'YE YAKIN ARTACAK
Türkiye'de 352 OSB bulunduğunu, sanayicilerin yatırım ve istihdamın temelini oluşturduğunu, bütün katma değerin de bu OSB'ler üzerinden döndüğüne dikkat çeken Ali Bahar, bu kararla birlikte Antalya OSB'deki 1.8 milyar TL'lik artışın olduğunu, Türkiye genelindeki diğer OSB'lerle ilgili hesaplamasını ise yapmadıklarını söyledi. Bahar, "Biz Antalya OSB olarak tahsis aşamasındaki bir OSB'yiz ve 150'ye yakın bizim gibi OSB var. Ama genel olarak bir fabrika için ekspertiz değeri artışı yaklaşık yüzde 50'ye yakın arttı diyebiliriz" ifadelerini kullandı.
Ekspertiz fiyatlandırma sorununu turizmcilerin otelleri ve OSB dışındaki fabrikaların da yaşadığını anlatan Bahar, bu mücadele sonucunda elde ettikleri başarının bu sektörler içinde emsal teşkil ettiğini söyledi ve turizmcilerin de bu konuda bir çalışma başlattığını açıkladı.DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR
2021-09-28 14:39:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Seyir halindeyken sara krizi geçirdi, ağaca çarpıp yaralandı Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı
YEREL HABERLER Seyir halindeyken sara krizi geçirdi, ağaca çarpıp ...
Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını, yaşam belirtisi gördüğü an gözyaşlarını tutamadı Denizden çıkartılan kadın, sağlık ekipleri tarafından hayata döndürüldü
YEREL HABERLER Boğulma tehlikesi geçiren Rus turistin yakını, yaşam ...
Kaza yapan araçlara bakarken kazaya neden oldular Çarpışmanın etkisiyle fırlayan yedek lastik 2 araca zarar verdi Rus turistleri taşıyan minibüs, kazayı izleyenlerin otomobiline çarptı
YEREL HABERLER Kaza yapan araçlara bakarken kazaya neden ...
AEDAŞ’ın desteğiyle enerji sektörü 94 ‘yıldız’ kazandı 15 öğrenciye 85 bin TL burs verildi, mezun olanlara kapılar açıldı
YEREL HABERLER AEDAŞ’ın desteğiyle enerji sektörü 94 ‘yıldız’ ...
15 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi, berberde tıraş olurken yakalandı
YEREL HABERLER 15 yıl hapis cezası bulunan suç makinesi, berberde ...
U15 Milli Takım bölge seçmelerine Alanyaspor'dan 4 futbolcu katılacak
YEREL HABERLER U15 Milli Takım bölge seçmelerine Alanyaspor'dan 4 ...
Gazipaşa’da kanalizasyon çalışması
YEREL HABERLER Gazipaşa’da kanalizasyon çalışması
Antalya’da trafikte ‘pes’ dedirten tehlike dolu anlar Patenli gençlerin yaptığı hareketler yürekleri ağza getirdi Onlarca aracın arasında bir motosikletten diğerine tutundular
YEREL HABERLER Antalya’da trafikte ‘pes’ dedirten tehlike dolu ...
FT Antalyaspor, Adana Demirspor'la çıkış arıyor Kırmızı-beyazlılar, gol yemediği son 2 haftada 4 puan topladı
YEREL HABERLER FT Antalyaspor, Adana Demirspor'la çıkış ...
Küle dönen ormanda keman konseri Manavgat yangınında küle dönen ormanda konser verdiler
YEREL HABERLER Küle dönen ormanda keman konseri Manavgat yangınında ...
Polisten motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Polisten motosiklet denetimi
Varsak Kütüphanesi açılıyor
YEREL HABERLER Varsak Kütüphanesi açılıyor
Antalya'da Osmanlı dönemine ait gümüş kumpas ele geçirildi Eserin yurtiçinde alım satımının izne bağlı, yurtdışına çıkarılmasının ise yasak olduğu belirlendi
YEREL HABERLER Antalya'da Osmanlı dönemine ait gümüş kumpas ele ...
'Kalp sağlığı için Akdeniz tipi beslenin'
YEREL HABERLER 'Kalp sağlığı için Akdeniz tipi beslenin'
Avukata 'Beni iyi savunmadın' kurşununa 5 yıl hapis
YEREL HABERLER Avukata 'Beni iyi savunmadın' kurşununa 5 yıl hapis
Yüzey suyu atık kapanı projesi ile haftada 65 kilo atık toplanıyor
YEREL HABERLER Yüzey suyu atık kapanı projesi ile haftada 65 kilo ...
20 bin aynalı sazan gölete bırakıldı
YEREL HABERLER 20 bin aynalı sazan gölete bırakıldı
Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin metrekaresi çeyrek altın değerinde OSB Başkanı Bahar: “Antalya OSB’nin değeri 1.8 milyar TL” “Ekspertiz işinde başarılı olduk” Antalya OSB’de 1 metrekare alanın değeri 856 TL Antalya OSB'de ‘ekspertiz’ sorunu çözüme kavuştu
YEREL HABERLER Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nin metrekaresi ...
Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Araçlar kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı
Antalya'ya ekimde 5 ülkeden turist beklentisi 
YEREL HABERLER Antalya'ya ekimde 5 ülkeden turist beklentisi 
Küle dönen ormanda konser verdi
YEREL HABERLER Küle dönen ormanda konser verdi
Emekli maaşını kedilere harcadı, icralık oldu
YEREL HABERLER Emekli maaşını kedilere harcadı, icralık oldu
Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Acilen adım atılmalı, okulların hizmetli ihtiyacı karşılanmalı”
YEREL HABERLER Eğitim Bir Sen Antalya Şube Başkanı Miran: “Acilen ...
33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak
YEREL HABERLER 33 ülkeden 350 sporcu Kemer'de yarışacak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.