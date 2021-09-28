ALKÜ’de prostat ameliyatlarına başlandı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde erkeklerde en sık görülen kanser türü olan prostat kanseri ameliyatlarına başlandı. Konuyla İlgili açıklama yapan Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Uçar prostat kanserinin belirtileri ve ameliyatı hakkında merak edilen konulara açıklık getirdi.

Prostat kanserinin sinsi bir hastalık olduğunu ve hastalığa yakalananların bazen hiçbir belirti ya da şikayet göstermediğini söyleyen ALKÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Uçar,” Prostat kanseri erkeklerde en sık gördüğümüz kanser türüdür. Bu hastalık bazen idrar yapmayla ilgili sorunlara yol açsa da hastalığın erken evresinde hiçbir belirti ya da şikâyet olmayabilir. Her kanserde olduğu gibi prostat kanserinde de erken tanı, tedavide geç kalmamak açısından çok önemlidir. Bu nedenle ailesinde prostat kanseri öyküsü olan bireylerin 45 yaş üstünde, ailesinde prostat kanseri olmayanların ise 50 yaş üstünde düzenli olarak yıllık üroloji kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Erken evrede teşhis edildiğinde prostat kanseri tedavisinde operasyonla tamamen kür sağlayabilmekteyiz. Radikal prostatektomi denilen bu ameliyatta prostat ve çevresindeki kapsül, seminal veziküller, meni kanalları ve lenf bezleri çıkarılmaktadır. Böylelikle hastalarımız kanserden tamamen kurtulabilmektedir. Hastalarımızı 23 gün hastanede misafir ettikten sonra taburcu işlemlerini gerçekleştirmekteyiz. Gün sonunda gördüğümüz sağlıklı ve mutlu yüzler benim, hekim arkadaşlarımın ve diğer sağlık ekibimizin yorgunluğunu tamamen almaktadır. Bir hastamızın daha yaşam mücadelesine destek olmak mesleğimizin en güzel yanıdır” şeklinde konuştu

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