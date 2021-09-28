Alanyaspor, Rus Okulunda öğrencilerle bir araya geldi

Alanya'da faaliyet gösteren Rus Okulu'nda düzenlenen etkinliğe katılan Alanyasporlu futbolcular öğrencilerin sorularını yanıtlayarak formalarını imzaladı.

Etkinliğe Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Başkan Yardımcısı Enver Vural, Genel Sekreter Mevlüt Görücü, Genel Koordinatör Mevlüthan Çavuşoğlu ve KlassikaM Alanya Rus Okulu'nun kurucusu olan Yönetim Kurulu Üyesi Cuma Kadıoğlu, Teknik Direktör Bülent Korkmaz, futbolcular Efecan Karaca, Juanfran, Umut Güneş, Davidson, Furkan Bayır ve İsmail Zehir katıldı.

Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Kadıoğlu kardeşlerin eğitime ne kadar önem verdiğini biliyoruz ve teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Okul projemize pandemi sürecinde ara vermiştik. Bu sayede tekrar başladık. Bizi davet ettiğiniz için teşekkür eder, başarılar dilerim." dedi.

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