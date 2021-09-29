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Alanya'da dehşet saçan sürücü 30 dakikalık kovalamaca sonunda yakayı ele verdi Yolda tartıştığı motosiklet sürücüsüne ateş eden, kaçarken motorlu yunus timine ve polis aracına çarpan şüpheli polisin 30 dakikalık kovalamacası sonunda yakayı ele verdi Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde , alkol , 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu

İHA

Alanya'da dehşet saçan sürücü 30 dakikalık kovalamaca sonunda yakayı ele verdi Yolda tartıştığı motosiklet sürücüsüne ateş eden, kaçarken motorlu yunus timine ve polis aracına çarpan şüpheli polisin 30 dakikalık kovalamacası sonunda yakayı ele verdi Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde , alkol , 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobille, motorize yunus timi ve bir trafik polisine çarpıp, bir motosiklet sürücüsüne de silahla ateş eden şüpheli, polisin 30 dakika süren kovalamacası sonucunda yakalandı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde,alkol,1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu.
Olay, Akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konaklı'dan Alanya istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsünü yolda iki kez sıkıştıran ve kırmızı ışıkta tartıştığı sürücüye iddiaya göre silahla iki kez ateş eden İbrahim K., ardından bir otomobile daha çarptı. İhbar üzerine pilisin peşine düştüğü şüpheli, kendisini takip eden motorize yunus timi ve bir trafik polisine de çarpıp kaçtı. Yaklaşık 30 dakika devam eden ve polisi alarma geçiren kovalamaca sonunda şüpheli araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücüsü İbrahim K. yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, alkol, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildiği bildirildi.
Yolda otomobil tarafından sıkıştırılıp silahla ateş edilen motosiklet sürücüsü Murat Aykal, Konaklı mahallesinden Alanya'ya seyir halindeyken otomobilin kendisini biçmeye çalıştığını belirterek " Eli kesik kavşağında ikinci kez yine biçiyordu, sol tarafına yaklaştım 'napıyorsun' dedim, acelesi olduğunu söyledi. Kırmızı ışıkta geçti. Yat Limanında beni bekliyormuş. Kurma kolunu çekip ateş etti, benzin bittiği yere kadar devam ettim benziminim bitti, buraya kadar gelebildim" dedi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise otoparka çekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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