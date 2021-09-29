Başkan Tütüncü, gençlere seslendi: “Satranç oynayın, kitap okuyun”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Tütüncü, gençlere seslendi: “Satranç oynayın, kitap okuyun”

İHA

Başkan Tütüncü, gençlere seslendi: “Satranç oynayın, kitap okuyun”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, bir araya geldiği Motivasyon Eğitim Kurumları öğrencileriyle satranç oynadı. Tütüncü, satrancın süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olduğunu, yetenekleri geliştirdiğini belirterek, öğrencilere “Bol bol satranç oynayın, bol bol kitap okuyun” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’deki eğitim kurumlarını ziyaret ediyor. Eğitimcilerle de bir araya gelen ve sohbet eden Başkan Tütüncü, kurumdaki satranç dersine de katıldı. Tütüncü, uzun uzun sohbet ettiği öğrencilerle satranç oynadı. Satrancın gençler ve çocuklar üzerinde olumlu etkileri olduğunu belirten Başkan Tütüncü, “Satranç süratli, doğru ve çabuk düşünebilmeye yardımcı olur. Yetenekleri geliştirir. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler. Kişinin kendi güç ve yeteneklerini daha iyi tanımasına, bireysel ve doğru kararlar almaya yardımcı olur. Dikkati tek konu üzerinde yoğunlaştırabilme alışkanlığı kazandırır. Bilimselliği ön plana alarak araştırmalar yapmaya yönlendirir. Onun için bol bol satranç oynayın. Bol bol da kitap okuyun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cama çarpan gökkuzgun, 18 günlük bakım sonrası doğaya döndü
YEREL HABERLER Cama çarpan gökkuzgun, 18 günlük bakım sonrası doğaya ...
AÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 2 protokol imzalandı
YEREL HABERLER AÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında 2 ...
Vahşi cinayete kurban giden Azra’nın babası acısını şiir dizelerine döküyor Acılı baba Haytaoğlu, sosyal medyada kızına yazdığı şiirleri paylaşıyor
YEREL HABERLER Vahşi cinayete kurban giden Azra’nın babası acısını ...
Savcılık, adli tıptan 'Azra parçalanırken sağ mıydı, ölü müydü' raporu istedi
YEREL HABERLER Savcılık, adli tıptan 'Azra parçalanırken sağ mıydı, ...
FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda
YEREL HABERLER FT Antalyaspor ile Adana Demirspor 18. randevuda
Altın Portakal’da biletler 7 saatte tükendi Tükenen biletler için ek seans biletleri satışa çıktı
YEREL HABERLER Altın Portakal’da biletler 7 saatte tükendi Tükenen ...
'Kokteyl aşı' insan deneylerine hazır
YEREL HABERLER 'Kokteyl aşı' insan deneylerine hazır
Avlanması yasak olan yaban keçisi vurulmuş halde bulundu
YEREL HABERLER Avlanması yasak olan yaban keçisi vurulmuş halde ...
Türkiye Güven Huzur Çocuk Uygulaması kapsamında Antalya’da 4 bin 291 kişi sorgulandı Uygulama kapsamında 164 araca 119 bin TL trafik cezası uygulandı
YEREL HABERLER Türkiye Güven Huzur Çocuk Uygulaması kapsamında ...
Asansör kabinini sökerken yakalandı, 'Recebim' türküsünü söyledi
YEREL HABERLER Asansör kabinini sökerken yakalandı, 'Recebim' ...
AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek
YEREL HABERLER AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek
Alanya'da dehşet saçan sürücü 30 dakikalık kovalamaca sonunda yakayı ele verdi Yolda tartıştığı motosiklet sürücüsüne ateş eden, kaçarken motorlu yunus timine ve polis aracına çarpan şüpheli polisin 30 dakikalık kovalamacası sonunda yakayı ele verdi Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde , alkol , 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da dehşet saçan sürücü 30 dakikalık kovalamaca ...
Antalya'da zincir market şubesinde maskeli silahlı soygun Çalışanın içeri girmesini bekledi, silah gösterip 400 TL'yi çalıp kayıplara karıştı
YEREL HABERLER Antalya'da zincir market şubesinde maskeli silahlı ...
Market çalışanına tabanca doğrultup, 400 TL'yi alarak kaçtı
YEREL HABERLER Market çalışanına tabanca doğrultup, 400 TL'yi alarak ...
Kent Konseyi’nden Lara Kumul Ormanı’nın koruma statüsünün değiştirilmesi talebi
YEREL HABERLER Kent Konseyi’nden Lara Kumul Ormanı’nın koruma ...
Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam alanlarına bırakıldı
YEREL HABERLER Tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağaları yaşam ...
Alanyaspor, Rus Okulunda öğrencilerle bir araya geldi
YEREL HABERLER Alanyaspor, Rus Okulunda öğrencilerle bir araya geldi
Antalya'da 4 caretta caretta denize bırakıldı
YEREL HABERLER Antalya'da 4 caretta caretta denize bırakıldı
ALA Fan Token bilgilendirme toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER ALA Fan Token bilgilendirme toplantısı yapıldı
2 bin 600 kişilik KYK öğrenci yurdu açılış için gün sayıyor
YEREL HABERLER 2 bin 600 kişilik KYK öğrenci yurdu açılış için gün ...
Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs heykeli yerini aldı 2-9 Ekim tarihleri arasındaki festival sebebiyle şehir Venüs heykelleriyle süslendi
YEREL HABERLER Antalya Altın Portakal Film Festivali için 58 Venüs ...
ALKÜ’de prostat ameliyatlarına başlandı
YEREL HABERLER ALKÜ’de prostat ameliyatlarına başlandı
ALKÜ'den alzaymır ve parkinson hastalığının tedavisinde umut vaat eden çalışma
YEREL HABERLER ALKÜ'den alzaymır ve parkinson hastalığının ...
‘Alanyalı ve Yeni Alanyalı Kadınlar Elele Üretiyor, Alanya Kazanıyor’ projesinde imzalar atıldı
YEREL HABERLER ‘Alanyalı ve Yeni Alanyalı Kadınlar Elele Üretiyor, ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.