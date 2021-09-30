Kontrol noktasında durdurulan araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı

Antalya’da Jandarma ekipleri, rutin yol kontrol noktasında durdukları araçta yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Isparta Antalya Karayolu Topallı Müşterek yol kontrol noktasında 29 Eylül Çarşamba günü icra edilen uygulamada, M.A. isimli şüphelinin kullanmakta olduğu araçta yapılan aramada, sigara paketi içinde ayrı ayrı sarılmış vaziyette 43.5 gram, 42.7 gram, 74.5 gram, esrar maddesi, 199.7 gram kubar esrar, 8.3 gram Metanfetamin, 4 adet Extacy hap ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatılarak şüpheli M.A. gözaltına alındı.

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