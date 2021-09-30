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Antalya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 23 tutuklama

DHA

Antalya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 23 tutuklama


Süleyman EKİN/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA merkezli 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda, örgütün hücre evlerine baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan 35 kişiden 23'ü, mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin, örgütten kopmaları engellemek amacıyla cezaevindekilerin yakınlarına erzak ve maddi yardımda bulundukları kaydedildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 8 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon düzenlendi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'nce yapılan istihbarat çalışması sonucu terör suçundan yakınları cezaevinde olanlara, örgütten kopmalarını engellemek amacıyla erzak ve maddi yardımda bulunulduğu ihbarı üzerine harekete geçildi. Eş zamanlı 8 ilde düzenlenen operasyonlarda, 35 şüpheli gözaltına alındı. Antalya, İzmir, Adana, Mersin, Isparta, Hakkari, Şanlıurfa ve İstanbul'da yakalanan şüpheliler, Antalya'da 12 gün süren gözaltı sonrası Antalya Adliyesi'ne sevk edildi. Cumhuriyet başsavcılığındaki işlemlerin ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 35 şüpheliden 23'ü tutuklandı. 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri koyulurken, 6 şüpheliye yönelik de ev hapsi tedbiri alındı.
Şüphelilerin, aranma kaydı olan kişileri hücre evine yerleştirerek, illegal yollardan yurt dışına kaçmalarına da yardımcı oldukları, 'himmet' ve 'kurban parası' adı altında örgütsel para topladıkları tespit edildi. Şüphelilerin, bu eylemleri yaparken yabancı uyruklu kişiler adına GSM hatları kullandığı, aralarında 'Antalya ili sorumluları' düzeyinde faaliyet gösterenlerin de bulunduğu kaydedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-09-30 11:19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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