Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama FETÖ evi bankayı aratmadı 12 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tomar tomar para çıktı

Antalya merkezli 7 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 35 şüpheliden,23’ü tutuklandı, 12’sine adli kontrol şartı uygulandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda tomar tomar para çıktı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel Antalya yapılanmasında faaliyet gösteren şahıslara yönelik Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar gerçekleştirildi.

FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçundan yakınları cezaevinde olanlara örgütten kopmaların engellenmesi amacıyla erzak ve maddi yardımda bulundukları, aranma kaydı olan şahısları hücre evine yerleştirerek illegal yollardan yurtdışına kaçmalarına yardımcı oldukları, himmet ve kurban parası adı altında örgütsel para topladıkları tespit edilen, bu eylemlerini yaparken yabancı uyruklu şahıslar adına GSM hatları kullanan aralarında Antalya sorumluları düzeyinde faaliyet gösteren şahısların da bulunduğu Antalya merkezli; İzmir, Adana, Mersin, Isparta, Hakkari, Şanlıurfa, İstanbul’da 35 şüpheli gözaltına alındı.

35 şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. 35 şüpheliden 23’ü tutuklanırken, 6 şüpheliye imza ve yurt dışı çıkış yasağı ile adli kontrol, 6 şüpheliye de ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Öte yandan, evlerde yapılan aramada zarf içinde ve çeşitli yerlere gizlenen tomar tomar para, cep telefonları, dizüstü bilgisayar görüntülere yansıdı.

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