Başkan Esen, yeniden Konyaaltı Kent Konseyi başkanlığına seçildi

Konyaaltı Kent Konseyi Olağan Genel Kurul Toplantısı ile çalışma grupları belirlenirken, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, oy birliğiyle yeniden konseyin başkanlığına seçildi. Konyaaltı Kent Konseyi, 2021 yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı ile yeni yönetim kadrosunu ve çalışma gruplarını seçti. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu’nda yapılan toplantıya, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda konsey üyesi katıldı.

Divan Kurulu’nun oluşmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Semih Esen, konseyin pandemi nedeniyle geçen yıl önceliklerini değiştirdiğini söyledi. Pandemi sürecinde sağlığın en ön sıraya yerleştiğini belirten Esen, “İki buçuk yıllık belediye başkanlığım sürecinde Konyaaltı’ndaki tüm kamu kurumlarının birbiriyle ve bizimle son derece uyumlu, verimli çalıştığını, hem demokratik hem de bürokratik kalitenin geliştiğini görmenin mutluluğunu yaşıyorum. Demokratik kalite anlamında Konyaaltı doğası kadar güzel bir seviyede. Herkes birbirine karşı son derece toleranslı ve anlayışlı bir şekilde eleştiri süreçlerini de yaşayarak Konyaaltı için en iyisinin olması düşüncesiyle hareket ediyor. Kent konseyleri, bu anlamda aslında işi kurumsallaştıran, biraz daha yasal zemine oturtan, kurallar çerçevesinde işleten bir müessesedir” dedi.



“Kaldığımız yerden devam edeceğiz”

Başkan Semih Esen, kent konseylerinin yerelin ihtiyaçlarının doğru tespiti, yerelin ihtiyaçlarının çözülmesi sırasında uygulanacak işlemlerin doğru yapılması anlamında hem bir tespit hem de denetim mekanizması olduğunu vurguladı. Yeni seçilen kurulların Konyaaltı’nda çok daha somut, gözle görülür işler yapacağına inandığını kaydeden Esen, “Özellikle Kadınlar Meclisi, özellikle Yabancılar Meclisi konusunda birçok şey planlamıştık ama maalesef salgın ve sağlık yönündeki ciddi tehdit nedeniyle öncelik sırasını biraz daha gerilere düşürdü. Artık hem aşı oranlarının yükselmesi, hem toplumun bu anlamda kurallara uyma bilincinin yükselmesi sayesinde işlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.



“Kadın meclisimiz bize öncülük edecek”

Konyaaltı’ndaki bütün kurumlarla hem Antalya’da, hem de Türkiye’de fark oluşturacak bazı projeleri hayata geçirmek istediklerini belirten Esen, “Özellikle kadına şiddet konusunda toplumda yükselen rakamlar bu konuda bir şeyler yapmamız gerektiği konusunda kaçınamayacağımız bir görevi bize yüklüyor. Bu konuda Kadın Meclisimiz bizlere öncü olacaktır. Bize doğru yol göstereceğinizi, bizi doğru yönlendireceğinizi, hep beraber bütün verilen kararların sahada uygulanması sırasında da bize destek olacağınızı hiçbir kuşku duymadan inanıyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Esen’in konuşmasının ardından çalışma yönergelerindeki revizyon, oylamalarla kabul edildi. Geçen dönem Kent Konseyi’nin başkanlığını yürüten Başkan Semih Esen, oy birliği yeniden konseyin başkanlığına seçildi.

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