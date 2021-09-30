Manavgat Taşağıl ve Çardak bölgelerinde 5 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Manavgatlı çiftçileri suyla buluşturacak Çardak Taşağıl Sulama Suyu Projesi’nde sona gelindi. Kısa zaman içinde bölgedeki 5 bin dekar kuru tarım arazisi suya kavuşacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen Manavgat Taşağıl ve Çardak bölgesindeki arazileri suya kavuşturacak “Çardak Taşağıl Kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi’ndeki çalışmalarda sona gelindi. Proje kapsamında Köprüçay Irmağı’ndan alınan sulama suyu, 300 metreye terfi edilerek, 3 kilometre uzaklıktaki depolama alanına taşınıyor. Depolama alanında biriktirilen sulama suyu 13 kilometrelik bir hatla çiftçilere ulaştırılacak.



“5 bin dekar alan suya kavuşacak”

Projeyle birlikte Çardak Mahallesi’nde Haytalar, Kütükyolu ve Zeybekler mevkii, Taşağıl Mahallesi’nde ise Duranlar, Çavuşlar, Mihrap ve Karataşlar mevkiinde kuru tarımla uğraşan çiftçilere sulama suyu ulaştırılacak. Bu projeden yaklaşık 750 çiftçi ailesi yararlanacak. Yaklaşık 5 bin dekar kuru tarım alanı suya kavuşacak. Yüzde 90’ı tamamlanan projede son rötuşlar yapılıyor. Kısa zaman için de Çardak ve Taşağıl bölgesindeki araziler suyla buluşacak.

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