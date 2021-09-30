Büyükşehirden özel gereksinimli bireylere özel eğitim

Döşemealtı’nda bulunan 600 özel bireyin faydalandığı Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi, eğitim programlarıyla dikkat çekiyor.



Türkiye’nin en büyük Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi’nde özel gereksinimli bireyler, iş uygulama atölyeleri ve eğitim sınıflarında hem rehabilite ediliyor hem de yeteneklerini geliştiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in büyük önem verdiği merkezden yaklaşık 600 özel gereksinimli birey faydalanıyor. Fiziki şartların ve öğretmen kadrosunun güçlendirildiği merkezde fizyoterapi salonları, hobi atölyeleri ve birebir konuşma terapi eğitimleriyle özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımları hızlandırılıyor. Özel Büyükşehir Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi yöneticisi ve aynı zamanda Özel Gereksinimli Bireyleri Destekleme Derneği Başkanı Mustafa Kılınç, Türkiye’nin en büyük rehabilitasyon merkezi olma özelliğini taşıyan merkezde öğrencilerin sosyal yaşama adaptasyonlarını hızlandırmak için güçlü bir öğretmen kadrosuyla hizmet verdiklerini söyledi.



“Ücretsiz ulaşım”

Ücretsiz ulaşımın sağlandığını belirten Kılınç, “Büyükşehir Belediyemizin desteği ile öğrencilerimiz ders saatine kısa bir süre kala evlerinden hostes eşliğinde servislerimizle ücretsiz bir şekilde alınıyor. 48 adet özel eğitim dersliği, 7 adet fizyoterapi bölümümüz ve hidroterapi havuzlarımız var. Her sabah okulumuzda Büyükşehir Belediyemiz personellerince dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor” diye konuştu.



“Dil terapisti”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in talimatıyla dil konuşma terapisti sayısını 4’e çıkardıklarını belirten Kılınç, “Aynı zamanda disleksi birimini kurduk. Bu şekilde özgül öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerimizle daha spesifik çalışma şansı buluyoruz. Riskli bebek birimi için çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizle ve derneğimizle iş birliği içinde vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak için elimizden gelen tüm güçle çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

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