Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları’nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak. Başkan Topaloğlu: “Pandeminin bir nebze de olsa hafiflemesiyle bu yılki yarışlar daha iyi olacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları’nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak. Başkan Topaloğlu: “Pandeminin bir nebze de olsa hafiflemesiyle bu yılki yarışlar daha iyi olacak”

İHA

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları’nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak. Başkan Topaloğlu: “Pandeminin bir nebze de olsa hafiflemesiyle bu yılki yarışlar daha iyi olacak”

Kemer’de bu yıl 12’ncisi düzenlenecek olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışları’nda 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılacak.
Toplamda 4 gün ve 4 ayrı parkurda yapılacak olan yarışlar, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nın zirvesinde sona erecek. 13 16 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yarışlarda İngiliz Graham Jarvis, İspanyol Mario Roman ve Güney Afrikalı Wade Young gibi fabrika takımlarının dünyaca ünlü sporcuları da yer alacak. Konu ile ilgili konuşan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, “İngiltere’nin Türkiye’yi riskli ülkeler arasından çıkarmasıyla İngiltere’den yarışa birçok sporcu katılacak. Pandeminin bir nebze de olsa hafiflemesiyle bu yılki yarışlar daha iyi olacak” dedi.

Organizasyonun ilk günü Çamyuva Mahallesindeki Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktadaki plajda yapılacak ve yarışmacılar yine plajdaki çakılların arasından geçecek, kütük ve kayaların üzerinde zorlu anlar yaşayacak. İkinci gün 45 kilometrelik orman yarışı, Sumaksemiri bölgesinde başlayıp zorlu orman içindeki patika ve dere yataklarını kullanarak Kemer merkezde kurulacak olan Ketenbelen mevkisindeki zorlu dik rampa çıkışında son bulacak. Üçüncü gün 41 kilometrelik Sky Race yarışında sporcular Ovacık Yaylasından start alacak ve Kumluca ilçesine bağlı Gölcük, Kuzca köylerindeki zorlu patika, dere ve kayalık zeminlerden geçerek tekrar Ovacık Yaylasında son bulacak etapta mücadele edecek. Dördüncü ve en zorlu etap olan deniz seviyesinden başlayıp 2 bin 365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesinde bitecek olan 63 kilometrelik Olympos Dağ Yarışında ise sporcular, çakıl plaj, dere yatakları, ormanlık patikalarını geçerek kayalık parkuru tamamlayarak zirveye ulaşmaya çalışacak.
CE)
Toplamda 4 gün 4 farklı kategoride yapılacak olan yarışlarla ilgili açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yarışların Kemer tanıtımına büyük katkısı olduğunu söyledi. Bu yıl 12’ncisi yapılan yarışlarda İngiliz yarışçılarında yer alacağını söyleyen Başkan Topaloğlu, “Kemer Belediyesi olarak bu organizasyona her yıl destek veriyoruz. Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı meclis üyemiz Semih Özdemir organizasyonu 12 yıldır başarı ile yürütüyor. 35 ülkeden yaklaşık 350 sporcu katılıyor. Bu organizasyon Uluslararası kanallarda da yayınlanıyor ve Kemer’e çok ciddi anlamda katkısı var. İngiltere’nin Türkiye’yi riskli ülkeler arasından çıkarmasıyla İngiltere’den yarışa birçok sporcu katılacak. Pandeminin bir nebze de olsa hafiflemesiyle bu yılki yarışlar daha iyi olacak. Bu tür organizasyonların Kemer’e katkısı olduğu için belediye olarak her zaman destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manavgat’ta terfi eden komiserlerin rütbeleri takıldı
YEREL HABERLER Manavgat’ta terfi eden komiserlerin rütbeleri takıldı
Yangın bölgesinde 804 abonenin su borcu silindi
YEREL HABERLER Yangın bölgesinde 804 abonenin su borcu silindi
30. Alanya Uluslararası Trıathlon Yarışları başladı
YEREL HABERLER 30. Alanya Uluslararası Trıathlon Yarışları başladı
30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı
YEREL HABERLER 30. Alanya Uluslararası Triatlon Yarışları başladı
Kaş'taki Serbest Dalış Dünya Kupası iki rekorla başladı
YEREL HABERLER Kaş'taki Serbest Dalış Dünya Kupası iki rekorla ...
Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran genç güvenlikçi: “Anne kedinin o hareketini unutamam” Ömürcan Bilgeç: "İlk başta anne kedi beni yabancıladı ve savunma içgüdüsüyle hareket ediyordu" "Kurtardıktan sonra teşekkür ederek gibi kafasıyla bir hareket yaptı. Onu unutamam"
YEREL HABERLER Denize düşen yavru kedileri havluyla ölümden kurtaran ...
İlçe Sağlık Müdürlerinin trafik kazası ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER İlçe Sağlık Müdürlerinin trafik kazası ucuz atlatıldı
30 metrede ipin ucundaki ekmek mücadelesi Yüksek katlı yapıların camlarını dağcı gibi temizliyorlar Tehlikeye aldırmayan iple erişim teknisyenleri, düz zeminde çalışır gibi işlerini rahatlıkla yapıyor Dağcılık becerilerini ekmek kapısına çevirdiler
YEREL HABERLER 30 metrede ipin ucundaki ekmek mücadelesi Yüksek ...
Vali Yazıcı, Karyağdı Armudunun hasadını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Karyağdı Armudunun hasadını ...
Büyükşehirden özel gereksinimli bireylere özel eğitim
YEREL HABERLER Büyükşehirden özel gereksinimli bireylere özel eğitim
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başlıyor
YEREL HABERLER Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başlıyor
Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının verildiği park açıldı
YEREL HABERLER Dominik'te öldürülen kameraman Alper'in adının ...
Başkan Topaloğlu: “Kemer’i en iyi şekilde tanıtmaya devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Topaloğlu: “Kemer’i en iyi şekilde tanıtmaya ...
Yenilenen Kafeler Caddesi açılıyor
YEREL HABERLER Yenilenen Kafeler Caddesi açılıyor
Manavgat Taşağıl ve Çardak bölgelerinde 5 bin dekar tarım arazisi suya kavuşuyor
YEREL HABERLER Manavgat Taşağıl ve Çardak bölgelerinde 5 bin dekar ...
Başkan Esen, yeniden Konyaaltı Kent Konseyi başkanlığına seçildi
YEREL HABERLER Başkan Esen, yeniden Konyaaltı Kent Konseyi ...
Denize düşen yavru kedi, güvenlik personelinin uzattığı bez parçasıyla hayata tutundu
YEREL HABERLER Denize düşen yavru kedi, güvenlik personelinin ...
3 farklı yerde toplam 42 bin TL’lik kablo hırsızlığında 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER 3 farklı yerde toplam 42 bin TL’lik kablo ...
Yaşlı adamın balık sevdası hastanelik etti Antalya’da balık tutmak için yat limanına gelen adam kayalıklardan düştü Kayalıklardan düşüp yaralandı, ayağa kalkamayınca sağlık çalışanı dayanak oldu Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralana adam hastanede tedaviye alındı
YEREL HABERLER Yaşlı adamın balık sevdası hastanelik etti Antalya’da ...
ALKÜ'den Alzheimer ve Parkinson hastalığının tedavisinde çığır açacak çalışma ALKÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Burak Yuluğ: "Enerji metabolizmasını dengeledik" "Yurt dışında yapılan bir çok çalışma var. Ancak bu kadar kısa sürede, bu kadar hızlı iyileşmeyi gördüğümüz bir araştırma çok az" " Enerji desteğini sağlayarak beyni koruyabilmeyi, daha doğrusu sinir hücrelerini koruyucu bir tedavi olmasını hedefledik" ALKÜ) Rektörü Prof. Dr. Ekrem Kalan: "Dünya literatüründe çığır açacak çalışma”
YEREL HABERLER ALKÜ'den Alzheimer ve Parkinson hastalığının ...
Antalya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 23 tutuklama
YEREL HABERLER Antalya merkezli 8 ildeki FETÖ operasyonunda 23 ...
Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları arttırılacak Araç Kiralama Danışmanı Ulusal Yeterlilik Hazırlama Çalıştayı’nın ikincisi ATSO’da yapıldı
YEREL HABERLER Taşıt kiralama sektöründe kalite standartları ...
Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 tutuklama FETÖ evi bankayı aratmadı 12 şüpheliye adli kontrol şartı uygulandı Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada tomar tomar para çıktı
YEREL HABERLER Antalya merkezli 7 ildeki FETÖ operasyonuna 23 ...
Ormanın hayalet kedisi Karakulak, Antalya sınırlarında görüntülendi Kendi ağırlığının 2-3 katı ağırlığındaki avları avlayabiliyorlar Nesli tehdit altındaki karakulak, anne ve iki yavrusuyla birlikte Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) arazi ve fotokapan çalışmaları esnasında su içerken görüntülendi
YEREL HABERLER Ormanın hayalet kedisi Karakulak, Antalya ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.