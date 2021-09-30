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Aksu’da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu

İHA

Aksu’da ilk defa gerçekleştirilen Street Ball turnuvasının ödülleri sahiplerini buldu

Antalya’nın Aksu ilçesinde Aksu Fen Lisesi spor salonunda ilk kez 3x3 Street Ball (Sokak Basketbolu) turnuvası düzenlendi. Çocuklara, centilmenlik ve basketbol sevginin aşılanması amaçlanan turnuvada 16 takım yarıştı. İki gün süren turnuva finalinde dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Aksu Belediye Başkan Yardımcısı Hakkı Coşgun, Aksu Spor Kulübü Başkanı Mehmet Selvi, Aksu Gençlik ve Spor Müdürü Zeki Gök ve Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak tarafından takdim edildi.

Turnuva, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar, Aksu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zeki Gök, Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, öğretmenler ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. Aksu İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Zeki Gök, turnuva öncesinde öğrencilerin antrenmanlarına dahil oldu.
Aksu Fen Lisesi’nden 11, Aksu Yedisu Sağlık Meslek Lisesi’nden 5 takımın katıldığı Street Ball turnuvası, Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak’ın konuşmasıyla başladı. Antalya Basketbol İl Temsilcisi Soner Yasak, Aksu Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle, Aksu’da ilk kez düzenlenen 3x3 Street Ball turnuvasında yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu tür organizasyonların, ilçelerin dinamiklerini harekete geçirme noktasında önem olduğunu aktaran Soner Yasak, “Geleceğimizin teminatı, aydınlık gençlerimizin bu tür organizasyonlarda sporla buluşturmak, hem Aksumuz adına hem de diğer ilçeler adına güzellikler ortaya koymada önem arz etmektedir. Biz İl Temsilciliği olarak Antalya Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan’ın talimatları ve desteğiyle burada olmaktan gurur duyuyoruz” dedi.

“Amaç, centilmenlik ve basketbol sevgini aşılayabilmek”
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun ’10 bin pota projesi’ kapsamında bütün il ilçelere pota yardımı yapıldığını ve bu potaları değerlendirmek için 3x3 Street Ball turnuvasını düzenlediklerini ifade eden Aksu Gençlik ve Spor Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Özgür Uğraşan, “Turnuva kurallarında, basketbol kuralları geçerli. Yalnızca her atılan baskette 1 sayı, 3 sayılık çizgisinin gerisinden atılan basketler ise 2 sayı olarak puanlanıyor. Maç süresi 10 dakika. Bu sürede en fazla sayıyı atan takım galip oluyor. 15 sayıya ulaşan takım 10 dakikalık maç süresi dolmadan da maçı bitirebiliyor. Asıl amaç, centilmenlik ve çocuklarımıza basketbol sevgisini aşılayabilmektir” diye konuştu.

“Turnuvanın galibi ‘Aslanlar’ oldu”
Aksu Fen Lisesi ve Aksu Yedisu Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin yarıştığı turnuvanın finalinde Fen Lisesi öğrencilerinden oluşan ‘Aslanlar’ takımı birinci, ‘Yıldızlar’ takımı ikinci, ‘Süpernova’ takımı üçüncü ve ‘Kaçcov’ takımı dördüncü oldu.

“Gönüllü hakemler yönetti”
3x3 Street Ball turnuvasını, Antalya’dan gönüllü olarak görev alan hakemler tarafından yönetildi. Turnuvanın ilk gününde Oktay Çetin Sağdemir, Berkay Kılıç, Selahattin Ertuğrul, Nurdan Açık görev alırken, ikinci gününde ise Selahattin Ertuğrul, Nurdan Açık, Yunus Emre Güdücü ve Hasan İşlek turnuvayı yönetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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