Alanya'da dehşet saçıp polisi peşine takan sürücü tutuklandı Yolda tartıştığı motosiklet sürücüsüne ateş eden, kaçarken yunus timine ve polis aracına çarpan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otomobille, motorize yunus timi ve bir trafik polisine çarpıp, bir motosiklet sürücüsüne de silahla ateş ettikten sonra polisin 30 dakika süren kovalamacası sonucunda yakalanan şüpheli tutuklandı. Şahsın aracında uyuşturucu madde, pompalı tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Konaklı'dan Alanya istikametine gitmekte olan motosiklet sürücüsünü yolda iki kez sıkıştıran ve kırmızı ışıkta tartıştığı sürücüye iddiaya göre silahla iki kez ateş eden İbrahim K., ardından bir otomobile daha çarptı. İhbar üzerine pilisin peşine düştüğü şüpheli, kendisini takip eden motorize yunus timi ve bir trafik polisine de çarpıp kaçtı. Yaklaşık 30 dakika devam eden ve polisi alarma geçiren kovalamaca sonunda şüpheli araç polis ekipleri tarafından durduruldu. Araç sürücüsü İbrahim K. yakalanarak gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada uyuşturucu madde, alkol, 1 pompalı tüfek ve 1 tabanca ele geçirildiği bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alınıp mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

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