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Alanya'da 2 katlı evde göçük: 2 yaralı Abi kardeşin ev tadilatı hastanede bitti İki katlı evin üst kattaki mutfak ve banyo bölümü çöktü, iki kardeş yaralandı

İHA

Alanya'da 2 katlı evde göçük: 2 yaralı Abi kardeşin ev tadilatı hastanede bitti İki katlı evin üst kattaki mutfak ve banyo bölümü çöktü, iki kardeş yaralandı

Antalya'nın Alanla ilçesinde abi kardeşin iki katlı ev tadilatı sırasında göçük yaşandı. Yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı.
Olay, Alanya ilçesine bağlı Sapandere Mahallesi Habipler mevkiinde öğle saatlerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yusuf ve Ali G. isimli kardeşler evlerinin tadilatı için 2 katlı evde çalışmaya başlayan üst kattaki mutfak ve banyo bölümünün bir anda çöktü. İki kardeş zemin kata düşerken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İki kardeş olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Görgü tanıkları, Ali G.’nin kendisini arayıp yardım istediğini ve olay yerine geldiğinde iki kardeşin zemin katta enkazın üzerinde yatarken gördüğünü söyledi. Yaralı kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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