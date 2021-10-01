BoostCamp için pedallar Antalya’da çevriliyor

Yol bisikleti kampı BoostCamp, bu yıl koşu, yüzme ve bisiklet kampı konseptiyle Antalya’da gerçekleşiyor. 3 Ekim tarihine kadar devam edecek kampta, sporcuları zorlu etapların yanı sıra eğitimler ve renkli atölyeler de bekliyor.



Geçtiğimiz aylarda Marmaris ve Kapadokya’da Türk Telekom Prime sponsorluğunda gerçekleştirilen yol bisikleti kampı BoostCamp, bu yıl koşu, yüzme ve bisiklet kampı ile zenginleştirilen “fast track” konseptiyle Antalya’da gerçekleşiyor. Yol bisikletçilerinin önemli hazırlık kampı olarak bilinen BoostCamp 3 Ekim tarihine kadar sürecek.



Bu yıl kampta 100’ün üzerinde sporcu, 4 gün boyunca farklı rotalarda hem triatletler için hem de bisikletçiler için farklılaştırılmış mesafe ve hız grupları seçenekleri ile mücadele edecek.



Belek bölgesi çıkışlı rotalarda sürüşler, Alanya, Aspendos, Düden, Manavgat ve Oymapınar çevresinde yapılacak. Büyük çoğunluğu sıcak asfaltta yaşanacak mücadelelerin yanı sıra yarışlarda triatletler için özel koşu ve yüzme etapları yer alacak. Triatletler için ayrıca özel expo yolunda interval ve tempo antrenmanı yapma imkânı sağlanacak.



Yarışlarda mücadele edecek sporcular, öğleden sonra ve akşamları kamp alanında düzenlenecek eğitimlere ve atölye çalışmalarına katılacak. Aktivitelerle dolu bir kamp dönemi geçirecek olan katılımcılar, merak ettikleri konuları alanında uzman isimlere sorabilecek.

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