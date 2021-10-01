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Altın Portakal Sinema Okulu ‘geleceğin sinemacılarını’ yetiştiriyor

İHA

Altın Portakal Sinema Okulu ‘geleceğin sinemacılarını’ yetiştiriyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali bu yıl 38 Ekim tarihleri arasında üçüncü kez Altın Portakal Sinema Okulu'na ev sahipliği yapıyor. Okul kapsamında Türkiye’deki üniversitelerin radyo, televizyon, sinema, medya, iletişim ve görsel sanatlar bölümlerinden 250 öğrenci bir hafta boyunca sinema profesyonellerinden çevrimiçi eğitim alacaklar. Bu yıl okula Türkiye'nin 46 farklı kentinden 454 başvuru yapıldı.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in ilk yılında belirttiği gibi “Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek” sloganıyla yola çıkan Altın Portakal Sinema Okulu'nun programında teoriden pratiğe pek çok farklı ders yer alıyor. Akademisyen Ayşegül Doğan'ın “Film Okuma Atölyesi” ile başlayacak okul, senaryo danışmanı ve akademisyen Gülengül Altıntaş'ın “Görsel Hikâye Anlatımı”, ardından sinema yazarı ve akademisyen Aslı Özgen'in “Yeniden Keşfedilen Tarih: Kadın Sinemacılar” dersleri ile devam edecek. Ayris Alptekin'in “Kurgu Atölyesi” düzenleyeceği ders programında, yapımcı Dilek Aydın ile “Yapım Süreçlerini Anlamak” başlıklı bir ders de yer alıyor. Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında ayrıca sinema yazarı Evrim Kaya moderatörlüğünde yönetmen ve senarist Reha Erdem ile “Seni Buldum Ya!” filmi üzerine bir de söyleşi gerçekleşecek.

“Altın Portakal Sinema Okulu söyleşileri”
Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında geçen yıl başlatılan ve büyük ilgi gören söyleşiler bu yıl da devam ediyor. Her öğleden sonra festivalin sosyal medya kanallarından oyunculuk, belgesel, video sanatı, seyir kültürü gibi farklı konularda herkesin erişimine açık söyleşiler yayınlanacak.
3 Ekim’de Sezen Kayhan moderatörlüğünde Azra Deniz Okyay ile “İlk Filmimi Nasıl Çektim?” başlığıyla film yapım aşamalarının konuşulduğu söyleşi, ilk filmini çekmek isteyen sinemacılar için kaçırılmayacak bir fırsat. 4 Ekim’de oyuncu Hazal Kaya ve yönetmen Nisan Dağ’ın, oyuncuyönetmen ilişkisi, oyunculuk ve oyuncu yönetimini konuşacakları “Oyunculuk Üzerine” adlı söyleşi, 5 Ekim’de ise “Belgeselde Yeni Arayışlar” başlıklı bir söyleşi yayınlanacak. Engin Palabıyık’ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşide son yıllarda belgesel sinemaya yaklaşımları ile adlarından söz ettiren Deniz Tortum, Ruken Tekeş, Serdar Kökçeoğlu ve Zeynep Dadak filmlerini ve arayışlarını tartışacaklar.7 Ekim’de yayınlanacak söyleşide Emin Alper ve Senem Erdine, Aslı Ildır moderatörlüğünde “Sinematek ve Seyir Kültürü” üzerine bir sohbet gerçekleştirecekler. 8 Ekim’de Köken Ergun ve Zeyno Pekünlü’nün kendi çalışmalarından yola çıkarak buluntu filmin video çalışmalarındaki kullanımını Ahmet Gürata moderatörlüğünde tartıştıkları “Buluntu Film ve Video Çalışmaları” adlı söyleşi yayınlanacak. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin coşkusunu tüm Türkiye’ye yayacak söyleşi videoları her gün saat 14.00’da Festivalin video yayınlama sitesindeki kanalından yayınlanacak.

“Kültür için alan ile işbirliği”
Görsel sanatlar ve gösteri sanatları alanındaki kültürel projelere ortam, mekan ve kaynak sağlamanın yanı sıra, yerel kurumlar ve sanat alanında üretim yapan profesyonellere farklı eğitim ve gelişim olanakları sunan Kültür için Alan projesi, bu yıl Antalya Altın Portakal Film Festivali ile işbirliği yapıyor.
Proje kapsamında Gaziantep, Diyarbakır, İzmir ve bu kentlere komşu şehirlerden seçilen on beş katılımcı festival süresince çeşitli derslere katılacak, festivaldeki sanatçılar ve endüstri profesyonelleri ile tanışma fırsatı bulacak. Kültür için Alan eğitim programı 29 Ekim tarihleri arasında çevrimiçi ve fiziksel katılımlı derslerin yanında film gösterimlerini de içeriyor.
Programda, Altın Portakal Sinema Okulu ve Antalya Film Forum ile ortak etkinliklerin yanı sıra, Tuba Ay ile sinema filmlerinde renk kullanımı ve Şahan Yatarkalkmaz ile film analizi üzerine derslerle, Alman yönetmen Martina Preissner ile belgesel sinema üzerine bir söyleşi yer alıyor. 8 Ekim’de gerçekleşecek etkinlikte ise program katılımcıları belgesel ve kısa film yönetmenleri ile bir araya gelecekler.
Kültür için Alan projesi, GoetheInstitut, Hollanda Büyükelçiliği, İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ve Fransız Kültür Merkezi’nin öncülüğünde, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Anadolu Kültür’ün işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum’un yöneticiliğini ise Müge Özen ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.

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