AÜ’de uygulamlı eğitimlerde korona virüs tedbirleri Uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu Diş Hekimliği Fakültesi’nde sıkı tedbirler uygulanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ’de uygulamlı eğitimlerde korona virüs tedbirleri Uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu Diş Hekimliği Fakültesi’nde sıkı tedbirler uygulanıyor

İHA

AÜ’de uygulamlı eğitimlerde korona virüs tedbirleri Uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu Diş Hekimliği Fakültesi’nde sıkı tedbirler uygulanıyor

Akdeniz Üniversitesi’nde 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci haftasında üst düzey tedbirler sayesinde teorik ve uygulamalı eğitimler sorunsuz bir şekilde devam ediyor.
Akdeniz Üniversitesi’nde pandemiye karşı yoğun önlemlerle başlayan 20212022 eğitim öğretim yılı güz döneminde ikinci ders haftası tamamlandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile Rektörlüğün aldığı pandemi tedbirleri kapsamında sıkı önlemlerle başlayan yüz yüze eğitimde teorik ve uygulamalı dersler sorunsuz bir şekilde sürdürülüyor. Ders içeriği ve işleyişi birbirinden farklı olan fakülteler kendi işleyişlerine uygun şekilde öğrencilerine en güvenli eğitim ortamını sunuyor.

“Uygulama ağırlıklı diş hekimliğinde sıkı tedbirler”
Uygulamalı eğitimin ağırlıkta olduğu Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim süreci hakkında bilgi veren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, fakültede yüzde 37 teorik yüzde 63 oranında pratik dersleri olduğunu ve ilk 3 sınıfın klinik öncesi eğitimi, 4. ve 5. sınıfların da uygulama ağırlıklı klinik eğitimi aldığını söyledi. Hibrit eğitim sistemi ile yüz yüze, yüz yüze ve online birlikte ve uzaktan olmak üzere üç yöntemle derslerin işlendiğini söyleyen Prof. Dr. Kuştarcı, “Pandemi tedbirleri kapsamında sınıflar 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde düzenlendi. Laboratuvar derslerinde sınıflar ikiye bölünüyor. Sabahları ilk grup geliyor, arada sınıflar havalandırılıyor ve öğleden sonraları da diğer grupla ders işleniyor. Böylelikle dersleri oldukça güvenli bir ortamda yürütüyoruz” dedi.

“Tedbiri en üst seviyede almıştık”
Uygulamalı dersler, klinik eğitimler, proje derslerinin yanında sınavların da yüz yüze yapılacağını belirten Kuştarcı, “Biz pandeminin başından itibaren bütün tedbirleri en üst seviyede almıştık. Geçen yıl Mart ayında klinik eğitimlerine başladık. O dönemden beri aldığımız önlemlerle ne hastadan hekime ne hekimden hastaya herhangi bir bulaş olmadı. Kliniklerde ikişer tane sisleme cihazı bulunuyor. Pencereler açık ve her hasta kalktıktan sonra rutin sisleme yapılıyor. Ayrıca hasta bekleme odaları, öğrenci soyunma odaları, preklinik laboratuvarları ve kliniklerde her türlü hijyen kuralları sıkı takip altında. Hem öğrencilerimizin hem çalışanlarımızın sağlığı için en üst düzeyde koruma sağlayacak maske, siperlik, bone, önlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla ve ciddi tedbirlerle ile süreci yürütüyoruz” diye konuştu.

“Öğrencilerimiz bize emanet “
Fakültede tüm sürecin Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve fakültede oluşturdukları Pandemi Kriz Kurulunun kontrolünde yürütüldüğünü söyleyen Dekan Kuştarcı, “Öğrencilerimizin hepsine eğitim öğretim başlamadan bir hafta önce oryantasyon eğitimi verdik. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara online olarak covid19, aşı, hijyen, klinikte düzen nedir, koruyucu ekipmanlar nasıl giyilir vb. konularda dördüncü ve beşinci sınıflara da kliniğe geçtiği için kliniğe oryantasyon eğitimleri verildi. Öğrenci bilgi sisteminden her gün HES kodu, aşı sorgulama takibi yapılıyor. Öğrencilerimizin ikinci aşıları da tamamlanmak üzere. Derslerde mutlaka öğrenciler belli aralıklarda dışarıya çıkarılıp hava alırken sınıfın da havalandırılması sağlanıyor. Böylelikle eğitimi en üst seviyede vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizlere emanet, onlarla birebir sürekli iletişim halindeyiz. Onlar da geldikleri için çok mutlular” şeklinde konuştu.

“Her fakültenin dinamiği farklı”
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan da, uygulamalı eğitim veren bir fakülte olarak yüz yüze eğitimin daha büyük önem arz ettiğini ifade ederek bu sürecin mümkün olduğunca güvenli olması için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Derslikleri ve atölyeleri 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde düzenlediklerini ve ders içeriklerine göre esnek çalışma mekanları kullanabilmenin avantajı ile süreci daha kolay yürüttüklerini söyleyen Dr. Kirişcan, “İlk hafta deneme derslerimizi yaptık herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kalabalık sınıflar için ders içinde şubelendirmeye gittik. Senkron eğitime devam ediyoruz. Aynı anda hem ders işleniyor hem de senkron eğitim olarak uzaktan takip edilebiliyor. Bazı atölye derslerimizde asenkron yöntemiyle yapılıyor. Ders içeriğine göre üç yöntemle de ders işliyoruz” dedi.

“Öz disiplin önemli”
Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, öğrencilerin girişte HES kodları, aşı durumları kontrol edilerek alındığını, öğrenci bilgi sisteminden riskli olan öğrencilerin durumunun görüldüğü ve aşısız öğrenci ve personel sayısının takip edildiğini, fakültenin pek çok noktasında dezenfektan stantları olduğunu, maske ve mesafe konularında da sürekli uyarılarda bulunulduğunu söyledi. Fakülte ve üniversite olarak her türlü önlemlerin üst düzeyde tutulduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, “Biz kurum olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak burada hem öğrencilerin hem personelin aşı konusunda, mesafe, maske, hijyen konusunda kendi öz disiplinini sağlaması önemli bir durum. Ancak bu şekilde tamamen korunma sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

MATSO Başkanı Güngör: “Turizm ve ekonomiyi güçlendirmek için kentimizi tüm fuarlarda tanıtacağız” “Manavgat’ta 53 ilden daha fazla şirket kuruldu”
YEREL HABERLER MATSO Başkanı Güngör: “Turizm ve ekonomiyi ...
Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere kaldı
YEREL HABERLER Türkiye U17 kadın milliler, Romanya ile 2-2 berabere ...
Rafting bölgesinde intihar teşebbüsüne şişme botlu önlem Kayalıklardan atlamakla tehdit eden gencin altına şişme botları koydular
YEREL HABERLER Rafting bölgesinde intihar teşebbüsüne şişme botlu ...
260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen şüpheli: Pandemide sıkılmıştım
YEREL HABERLER 260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderen şüpheli: ...
Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini kaptırdı, yuvası dağıldı Vatandaş, dolandırıcılık şüphelisinin yerini ihbar edene 10 bin TL ödül verecek Dolandırıcının yaklaşık 500 bin TL topladığı 4 kişi savcılığa suç duyurusunda bulundu
YEREL HABERLER Kripto paradan yüzde 20 kar vaadi ile servetini ...
CHP Lideri Kılıçdaroğlu Murtapaşa standında
YEREL HABERLER CHP Lideri Kılıçdaroğlu Murtapaşa standında
Hırsızlık şüphelisinin gözyaşları gözaltına alınmasına engel olamadı Şüpheli, galericinin bahçede tavla oynamasını fırsat bilip bisikleti çalacağı sırada yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlık şüphelisinin gözyaşları gözaltına ...
Altın Portakal Sinema Okulu ‘geleceğin sinemacılarını’ yetiştiriyor
YEREL HABERLER Altın Portakal Sinema Okulu ‘geleceğin ...
İranlı hırsızlık şüphelileri, kovalamacayla yakalandı
YEREL HABERLER İranlı hırsızlık şüphelileri, kovalamacayla yakalandı
Kaş’ta uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Kaş’ta uyuşturucu operasyonu
İran uyruklu 3 tırnakçı kovalamacayla yakalandı Adana'dan Antalya'ya tırnakçılık için geldiler, yakayı ele verdiler Şüphelilerden birinin işyerinde çalışanı oyalaması ve paraları sayması kameralara yansıdı
YEREL HABERLER İran uyruklu 3 tırnakçı kovalamacayla ...
'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı
YEREL HABERLER 'Anadolu'nun Pompeisi' Myra'dan tarih fışkırdı
1000 solucanlı geri dönüşüm kutusu
YEREL HABERLER 1000 solucanlı geri dönüşüm kutusu
BoostCamp için pedallar Antalya’da çevriliyor
YEREL HABERLER BoostCamp için pedallar Antalya’da çevriliyor
Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ilkokul yanında yakalandı
YEREL HABERLER Zehir taciri, satışa hazır uyuşturucu maddeler ile ...
Halı yıkama firmasının minibüsü ve içindeki halılar küle döndü
YEREL HABERLER Halı yıkama firmasının minibüsü ve içindeki halılar ...
Halı yıkama firmasına ait minibüs ve içindeki halılar alev alev yandı Sürücü ve çalışanlar, müşterilerin halılarını kurtarmak için yoğun çaba sarf etti
YEREL HABERLER Halı yıkama firmasına ait minibüs ve içindeki halılar ...
Alanya'da 2 katlı evde göçük: 2 yaralı Abi kardeşin ev tadilatı hastanede bitti İki katlı evin üst kattaki mutfak ve banyo bölümü çöktü, iki kardeş yaralandı
YEREL HABERLER Alanya'da 2 katlı evde göçük: 2 yaralı Abi kardeşin ...
Dünyada genetiği bozulmamış tek saf alageyik ırkı Türkiye’de
YEREL HABERLER Dünyada genetiği bozulmamış tek saf alageyik ırkı ...
Taş evin mutfak kısmı çöktü: 1 yaralı
YEREL HABERLER Taş evin mutfak kısmı çöktü: 1 yaralı
Alanya'da dehşet saçıp polisi peşine takan sürücü tutuklandı Yolda tartıştığı motosiklet sürücüsüne ateş eden, kaçarken yunus timine ve polis aracına çarpan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
YEREL HABERLER Alanya'da dehşet saçıp polisi peşine takan sürücü ...
Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi’nde
Çandır Fasulyesi İstanbul’da tanıtılıyor
YEREL HABERLER Çandır Fasulyesi İstanbul’da tanıtılıyor
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde
YEREL HABERLER Antalya Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Kalkınma ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.