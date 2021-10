AÜ’de uygulamlı eğitimlerde korona virüs tedbirleri Uygulamalı eğitimin ağırlıklı olduğu Diş Hekimliği Fakültesi’nde sıkı tedbirler uygulanıyor

Akdeniz Üniversitesi’nde 20212022 eğitim öğretim yılının ikinci haftasında üst düzey tedbirler sayesinde teorik ve uygulamalı eğitimler sorunsuz bir şekilde devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi’nde pandemiye karşı yoğun önlemlerle başlayan 20212022 eğitim öğretim yılı güz döneminde ikinci ders haftası tamamlandı. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul kararı ile Rektörlüğün aldığı pandemi tedbirleri kapsamında sıkı önlemlerle başlayan yüz yüze eğitimde teorik ve uygulamalı dersler sorunsuz bir şekilde sürdürülüyor. Ders içeriği ve işleyişi birbirinden farklı olan fakülteler kendi işleyişlerine uygun şekilde öğrencilerine en güvenli eğitim ortamını sunuyor.



“Uygulama ağırlıklı diş hekimliğinde sıkı tedbirler”

Uygulamalı eğitimin ağırlıkta olduğu Diş Hekimliği Fakültesi’nin eğitim süreci hakkında bilgi veren Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, fakültede yüzde 37 teorik yüzde 63 oranında pratik dersleri olduğunu ve ilk 3 sınıfın klinik öncesi eğitimi, 4. ve 5. sınıfların da uygulama ağırlıklı klinik eğitimi aldığını söyledi. Hibrit eğitim sistemi ile yüz yüze, yüz yüze ve online birlikte ve uzaktan olmak üzere üç yöntemle derslerin işlendiğini söyleyen Prof. Dr. Kuştarcı, “Pandemi tedbirleri kapsamında sınıflar 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde düzenlendi. Laboratuvar derslerinde sınıflar ikiye bölünüyor. Sabahları ilk grup geliyor, arada sınıflar havalandırılıyor ve öğleden sonraları da diğer grupla ders işleniyor. Böylelikle dersleri oldukça güvenli bir ortamda yürütüyoruz” dedi.



“Tedbiri en üst seviyede almıştık”

Uygulamalı dersler, klinik eğitimler, proje derslerinin yanında sınavların da yüz yüze yapılacağını belirten Kuştarcı, “Biz pandeminin başından itibaren bütün tedbirleri en üst seviyede almıştık. Geçen yıl Mart ayında klinik eğitimlerine başladık. O dönemden beri aldığımız önlemlerle ne hastadan hekime ne hekimden hastaya herhangi bir bulaş olmadı. Kliniklerde ikişer tane sisleme cihazı bulunuyor. Pencereler açık ve her hasta kalktıktan sonra rutin sisleme yapılıyor. Ayrıca hasta bekleme odaları, öğrenci soyunma odaları, preklinik laboratuvarları ve kliniklerde her türlü hijyen kuralları sıkı takip altında. Hem öğrencilerimizin hem çalışanlarımızın sağlığı için en üst düzeyde koruma sağlayacak maske, siperlik, bone, önlük, eldiven gibi koruyucu ekipmanlarla ve ciddi tedbirlerle ile süreci yürütüyoruz” diye konuştu.



“Öğrencilerimiz bize emanet “

Fakültede tüm sürecin Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve fakültede oluşturdukları Pandemi Kriz Kurulunun kontrolünde yürütüldüğünü söyleyen Dekan Kuştarcı, “Öğrencilerimizin hepsine eğitim öğretim başlamadan bir hafta önce oryantasyon eğitimi verdik. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara online olarak covid19, aşı, hijyen, klinikte düzen nedir, koruyucu ekipmanlar nasıl giyilir vb. konularda dördüncü ve beşinci sınıflara da kliniğe geçtiği için kliniğe oryantasyon eğitimleri verildi. Öğrenci bilgi sisteminden her gün HES kodu, aşı sorgulama takibi yapılıyor. Öğrencilerimizin ikinci aşıları da tamamlanmak üzere. Derslerde mutlaka öğrenciler belli aralıklarda dışarıya çıkarılıp hava alırken sınıfın da havalandırılması sağlanıyor. Böylelikle eğitimi en üst seviyede vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimiz bizlere emanet, onlarla birebir sürekli iletişim halindeyiz. Onlar da geldikleri için çok mutlular” şeklinde konuştu.



“Her fakültenin dinamiği farklı”

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan da, uygulamalı eğitim veren bir fakülte olarak yüz yüze eğitimin daha büyük önem arz ettiğini ifade ederek bu sürecin mümkün olduğunca güvenli olması için gereken tüm önlemleri aldıklarını belirtti. Derslikleri ve atölyeleri 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde düzenlediklerini ve ders içeriklerine göre esnek çalışma mekanları kullanabilmenin avantajı ile süreci daha kolay yürüttüklerini söyleyen Dr. Kirişcan, “İlk hafta deneme derslerimizi yaptık herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Kalabalık sınıflar için ders içinde şubelendirmeye gittik. Senkron eğitime devam ediyoruz. Aynı anda hem ders işleniyor hem de senkron eğitim olarak uzaktan takip edilebiliyor. Bazı atölye derslerimizde asenkron yöntemiyle yapılıyor. Ders içeriğine göre üç yöntemle de ders işliyoruz” dedi.



“Öz disiplin önemli”

Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, öğrencilerin girişte HES kodları, aşı durumları kontrol edilerek alındığını, öğrenci bilgi sisteminden riskli olan öğrencilerin durumunun görüldüğü ve aşısız öğrenci ve personel sayısının takip edildiğini, fakültenin pek çok noktasında dezenfektan stantları olduğunu, maske ve mesafe konularında da sürekli uyarılarda bulunulduğunu söyledi. Fakülte ve üniversite olarak her türlü önlemlerin üst düzeyde tutulduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Bekir Kirişcan, “Biz kurum olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ancak burada hem öğrencilerin hem personelin aşı konusunda, mesafe, maske, hijyen konusunda kendi öz disiplinini sağlaması önemli bir durum. Ancak bu şekilde tamamen korunma sağlanabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.