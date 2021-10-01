Gençlik Merkezi, ‘dart turnuvası’ ile kapılarını açtı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz Kent Parkı içindeki kullanılmayan alanı Gençlik Merkezi’ne dönüştürdü. Gençlik Merkezi, düzenlenen dart turnuvası ile kapılarını gençlere açtı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ‘Aktif ol’ sloganı ile kutlanan Avrupa Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Dart Turnuvası düzenlendi. Turnuva Büyükşehir Belediyesi tarafından Akdeniz Kent Parkı içinde oluşturulan Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. Heyecan ve rekabet dolu bir atmosferde gerçekleşen turnuvada 40 yarışmacı, genç erkekler, genç kızlar ve büyükler kategorilerinde şampiyon olmak için yarıştı.



“Atıl alan gençlik merkezi oldu”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay, Akdeniz Kent Parkı içinde yer alan kullanılmayan alanı Gençlik Merkezi haline getirdiklerini ifade etti. Özay, dart turnuvasıyla açılan Gençlik Merkezi’nin ilerleyen zamanlarda da çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapacağını söyledi. Özay, “Akdeniz Parkı içinde daha önce boş ve atıl olan bu alanı gençlerime kazandırdık. Gençlerimizin bir araya geleceği, spor yapabileceği ve sohbetler gerçekleştirebileceği bir ortam oluşturduk. İlk defa bu faaliyetle açılışını yaptık. Bu yarışmaların devamında tenis turnuvası, yürüyüşler, bisiklet turları ve benzeri organizasyonlar da gelecek” dedi.



“Ödüller verildi”

Turnuvada Genç Erkekler kategorisinde Halil Yıldız, Emirhan Gündüz, Kemal Özdemir, Genç Kızlar kategorisinde Damla Güler, İrem Can, Esra Nur Güney, Büyükler kategorisinde Burak Güldalı, Mehmet Kuzucu, Nihat Demiralp dereceye girdi. Turnuva sonunda Büyükler kategorisinin ödüllerini, 3. Kademe Dart Antrenörü ve Ulusal Hakem Erdoğan Kaş takdim etti. Genç Erkekler kategorisinin ödüllerini Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deveci, Genç Kızlar kategorisinin ödüllerini ise Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Türker Ahmet Özay verdi.

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