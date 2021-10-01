Başkan Ulutaş, hizmet ve yatırım takibi için Ankara'da temaslarda bulundu

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ankara’da bakanlıkları ziyaret ederek, ilçenin hizmet ve yatırımlarının takibi için bilgiler aldı.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Ankara temasları kapsamında AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu’nun eşliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile bir araya geldi.

Kaş’ın hizmet ve yatırımlarının takibi için Ankara’da bulunduklarını ifade eden Başkan Mutlu Ulutaş, “Bakanlık ziyaretlerinde ilçemize hizmetler, başta yol olmak üzere hükümet konağı ihtiyacı ve imar sorunlarının çözümü ile alakalı verimli görüşmeler gerçekleştirdik” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.