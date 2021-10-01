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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Varsak Kütüphanesi açıldı

İHA

Varsak Kütüphanesi açıldı

Kepez Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılı için yatırım programına aldığı 16 kütüphane arasında yer alan Varsak Kütüphanesi’ni törenle hizmete açtı.
Kepez Belediyesi, 7. Kütüphaneyi Varsak bölgesine kazandırdı. Kepez Belediyesi’nin, Cumhuriyet’in 100. yılı için yatırım programına aldığı 16 kütüphane arasında yer alan Varsak Kütüphanesi, Adnan Menderes Olimpik Yüzme Havuzu Tesisi’nde açıldı. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, beraberindeki AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik ve AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar ile Varsak Kütüphanesi’nin açılış törenine tramvayla gitti. Tramvaya Yeşilırmak Durağından binen bürokratlar, yolcularla sohbet etti, istek ve talepleri dinledi. Tütüncü ve Antalya milletvekilleri yolcularla geçen güzel sohbet ortamının ardından, Varsak Kütüphanesi açılış törenine katıldı. AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Kepez Kaymakamı Nusret Şahin, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve çok sayıda vatandaşın katılım gösterdiği açılış töreninde konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez’de heyecanın, enerjinin hiç bitmediğini, yeni eserler üretmenin coşkun bereketinin de hiç bitmediğini söyledi. Başkan Tütüncü, “Gençlerimiz bu güzel şehirde bilim konuşacak, bilgiyle konuşacak, kitabı konuşacak, okuyacak çalışacak, onlar kendilerine güzel bir istikbal inşa edecek bu tesislerde. Onlar çalışırken, bizde arkadaşlarımızla birlikte geceyi gündüzlere katarak nice güzel tesisleri Kepez’e kazandıracağız “dedi.

“TEKNOFEST’te bilim merkezleri dikkatleri topladı”
Başkan Tütüncü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük bir önemle üzerinde durduğu TEKNOFEST’in tüm gençleri memnun ettiğini belirterek “TEKNOFEST’te en çok dikkat çekenin Bilim Merkezlerinin yapmış olduğu atölye çalışmaları ve uygulamalarıydı. Bu yıl Antalya Bilim Merkezi’de orada ilk kez temsil edildi. Ve bizim temsilcilerimizde orada son derece büyük bir ilgiyle karşılandılar. TEKNOFEST’in ziyaretçileri Antalya Bilim Merkezi’ni tanıdılar. Çok önemli bilimsel çalışmalarla 11 Şubat’tan bu yana sadece belli öğrencilerimizin yapmış olduğu deneyimlemeleri bu sefer sadece Kepez’in değil, Antalya’nın bütün öğrencileri deneyimlemeye başlayacaklar. Bilim merkezi’nin resmi açılışını da önünüzdeki, günlerde bakanımızın katılacağı bir programla yapacağız” diye konuştu.

“Varsak hizmetlerle gelişti”
Konuşmasında Kepez Belediyesi binasının yerinin eskiden Antalya’nın çöplüğü olarak tarif edildiğini de hatırlatan Tütüncü, “Orası Antalya çöplüğüydü. Bugün kütüphane açılışını yaptığımız Varsak’ta kimilerinin varsak mı, varsak mı dediği bir yerdi. Bugün burada spor tesisleri var, Antalya’nın ilk olimpik yüzme havuzu burada açıldı. Kurs merkezleri var, güzel güzel okullar yapıldı. Şimdi iktidarımızın okullar noktasında yeni müjdeleri olacak. Antalya’ya dev bir yatırım getiriyor, o da Antalya Şehir Hastanesi.Şehir hastanesi buraya gelirken bizde boş durmadık. Bizde Varsak’ı Masa Dağına bağladık. Oradaki hareketliliği de aynı şekilde Varsak’a getirdik. Varsak’ın batı mahalleleri de şimdi o bereketten nasibini alacak” dedi.

“Açılış törenine tramvayla geldik”
Başkaları başka şeylerle uğraşa dursunlar. Biz bugün buraya tramvayla geldik. Buraya tramvay yapılacağını 78 yıl önce konuşsaydık, ‘Yok artık derlerdi’. Tramvay açılırken hemşerilerimizin burası Taksim mi? Varsak mı? dedikleri sevinçlerini hatırlıyorum. Buraya gelirken tramvayı 10 dakika bekledik. Biz yolları yaptık, tramvayı koyduk ama, tramvay’ın gelişi bile bazen bakıyorsunuz gecikebiliyor. Tramvay’ın gelişi gecikse bile hizmetleri buraya getirmekte, hükümetimiz olarak, milletvekilleri olarak, cumhurbaşkanımız olarak asla gecikmeyeceğiz, geciktirmeyeceğiz. Bize güvenenleri de asla mahcup etmeyeceğiz.

“Varsak kütüphanesi Kepez’in 7. Kütüphanesi”
Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile Kepez Belediyesi’nin 7. Kütüphanesi, Varsak Kütüphanesi’nin kapıları kitapseverlere açıldı. Ev sahibi Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve beraberindeki heyet kütüphaneyi gezdi, raflardaki kitapları inceledi, açılışa katılan çocuklarla da sohbet etti.

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