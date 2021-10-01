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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında kapalı havuz protokolü

İHA

AÜ ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında kapalı havuz protokolü

Akdeniz Üniversitesi ile Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü arasında kapalı yüzme havuzu yapılmasına ilişkin protokol imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Yönetim Kurulu Salonunda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan’ın katılımıyla Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesinde Kapalı Yüzme Havuzu Yapılması ve İşletilmesi İçin Arsa Tahsisine İlişkin Protokol imzalandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde kapalı yüzme havuzu yapmak ve işletmek üzere Akdeniz Üniversitesi yerleşkesi içinde arsa tahsisine ilişkin esasları düzenleyen protokole göre mülkiyeti Akdeniz Üniversitesine ait Üniversite Yerleşkesi içerisinde yer alan 9, 439,62 metrekarelik alan üzerinde Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kapalı yüzme havuzu yapılacak. Üniversite arsayı, kapalı yüzme havuzu yapmak ve işletmek üzere 2059 tarihine kadar Bakanlığa bedelsiz olarak tahsis edecek. Bakanlık arsayı sadece kapalı yüzme havuzu yapmak ve işletmek üzere kullanacak. Tahsis süresinin bitiminde arsa üzerindeki kapalı yüzme havuzunun bulunduğu alan dahil tüm muhdesat ve bütünleyici parçaları bedelsiz olarak Üniversiteye bırakılacak. Arsa üzerinde tahsis amacı dışında bina yapılmayacak ve kapalı havuz dışında başka faaliyet gösterilmeyecek. Arsa ve üzerindeki kapalı havuzun tamamı veya kısmen üçüncü kişilere bedelli veya bedelsiz olarak tahsis edilmeyecek ve kiraya verilmeyecek.

“AÜ öğrencileri ve personeli ücretsiz yararlanabilecek”
Havuzun hizmete açılmasından itibaren tahsis süresince, eğitim ve öğretime devam eden Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile aktif görevde olan üniversite personeli havuzun programına göre haftada 7 tam gün kullanım saatleri içerisinde ücretsiz yararlanabilecek. Üniversiteden izin alınmadan ticari faaliyetlerde bulunulamayacak. Kapalı havuzun inşaatı aşamasında yapım işiyle ilgili revize projeler dahil olmak üzere mimarlık ve mühendislik projeleri ile çevre düzenleme planları ancak Üniversitenin uygunluk onayı alındıktan sonra icra edilebilecek. Kapalı havuz yapım işi sırasında ve sonrasında alandaki doğal ortam azami ölçüde korunacak. İzin verilen bölgelerde de, iş bitimi sonrası doğal arazi yüzeyini bozan beton artıkları, beton temeller, dolgu zeminler doğal zemin yapısına uygun olarak Bakanlıkça temizlenecek.
Kapalı havuz binası tahsis süresinin sonunda kullanılır durumda Üniversiteye bila bedel devir ve teslim edilecek. Kazıdan çıkan hafriyat kampüs sahası dışına çıkartılacak. İnşaatta çalışacak personelin Kampüs sahası içerisinde dolaşımı Üniversite yönetiminin iznine tabi olacak. İhtiyaç halinde açılacak servis yolları Üniversitenin ve gözetiminde açılabilecektir. İş bitimi sonrası söz konusu servis yolları eski haline yüklenici tarafından getirilecek. Kampüse malzeme ve iş makinesi giriş çıkışında kullanılacak kapı ve yollar Üniversite tarafından belirlenecek ve Bakanlık sadece bu güzergahı kullanacak. Kullanılan yolların inşaat artığı bırakılmamasına özen gösterilmesi, zorunlu hallerde yolların temizlenmesi ve süpürülmesi yapılacak, güzergahın kullanması ve çalışmalar sırasında mevcut yapılara zarar verilmesi halinde Bakanlıkça bila bedel gerekli düzeltme yapılacak.

“Protokol 2059 yılında son bulacak”
İnsan ve çevre sağlığının korunması açısından, inşaat alanı gerekli donanımla çevrilecek, kampus güvenliği nedeniyle şantiye işçileri kampüs sahasını kullanmayacaklar. Şantiyede çalışan personelin; öğrencilere ve üniversite personeline rahatsızlık verecek davranışlarda bulunmamasına hassasiyet gösterilecektir. Kapalı havuza ilişkin elektrik, su, atık su, telefon, internet, doğalgaz ve benzeri giderler havuzun işletimi süresince Bakanlık tarafından ödenecek.Bu protokolün süresi her halükarda 31/07/2059 tarihinde bitecek. Protokolün süresinin sona ermesi veya feshi halinde arsa üzerindeki kapalı yüzme havuzunun bulunduğu alan dahil tüm muhdesat ve bütünleyici parçalar bedelsiz olarak Üniversiteye geçecek. Üniversitenin ihtiyacının olmaması durumunda tahsis süresinin bitiminden sonra karşılıklı görüşmeler sonucunda Üniversitenin onayı ile tahsis süresi beşer yıllık sürelerle uzatılabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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