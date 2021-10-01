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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu çocuklar, diktikleri fidanları Başkan Topaloğlu ile birlikte suladılar

İHA

Down sendromlu çocuklar, diktikleri fidanları Başkan Topaloğlu ile birlikte suladılar

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, down sendromlu çocuklarla diktikleri fidanları suladı. 2126 Mart Orman Haftası dolayısıyla down sendromlu çocuklarla farkındalık oluşturmak amacıyla Göynük Mahallesinde fidan diken Belediye Başkanı Topaloğlu, büyüyen fidanları yine down sendromlu çocuklarla suladı. Kemer Engelliler Derneği Başkanı Nur Hayat Yanmış’ın da katıldığı farkındalık etkinliğinde, her down sendromlu çocuk kendi adını taşıyan ağaçları Başkan Topaloğlu ile sulaması sırasında renkli görüntüler ortaya çıktı.

“Duygu dolu anlar yaşandı”
Etkinlikte, down sendromlu çocukların kendi diktiği fidanları sulaması sırasında duygu dolu anlar da yaşandı. Geçen ay vefat eden down sendromlu Alper Buke’nin babası eski Kemer Engelliler Derneği Başkanı Feyzullah Buke ve eşi oğullarının diktiği fidanı sularken duygu dolu anlar yaşadı.
Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, yaptığı açıklamada, orman haftası dolayısıyla daha önce down sendromlu çocuklarla fidan dikimi yaptıklarını hatırlattı. Fidan dikimi etkinliğinde down sendromlu Alper Buke’nin geçen ay vefat ettiğini dile getiren Başkan Topaloğlu, “Alper ve diğer çocuklarımız sevgiye muhtaç olan çocuklarımızdan. Alper kardeşimiz şu anda aramızda yok. Mekanı cennet olsun. Bu çocuklarımızın isimleri ağaçlarda yaşayacak” diye konuştu.
Down sendromlu oğlu vefat eden Feyzullah Buke ise yaptığı açıklamada, “Orman haftasında oğlum Alper Buke ile fidan dikimi etkinliğine katılmıştık. Kendi elleriyle diktiği ağacı sulamak bize nasip oldu” dedi. Etkinlikte, Başkan Topaloğlu, vefat eden Alper Buke’nin kendi elleriyle diktiği fidanın fotoğrafını babası Feyzullah Buke’ye hediye etti.

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