Serbest dalışta bir dünya, bir Türkiye rekoru



Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ve Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfedersayonu (CMAS) işbirliğinde, Antalya´nın Kaş ilçesinde düzenlenen 4'üncü `Kaş Başka´ Serbest Dalış Outdoor Dünya Kupası´nın ikinci gününe bir dünya, bir de Türkiye rekoru kırıldı.

Kaş İnce Boğaz Plajı´nda yapılan ikinci gün yarışmalarında 20 ülkeden 8´i Türk, 34´ü yabancı 42 sporcu yarıştı. İkinci gün yarışlarında sporcular, sabit ağırlık çift palet ve ip destekli paletsiz disiplininde yarıştı. Yarışlarda bir dünya ve bir Türkiye rekoru kırıldı. Kadınlarda yarışan Slovenyalı Alenka Artnik, sabit ağırlık çift palette 3 dakika 42 saniyede 106 metreye başarılı bir dalış yaparak, yeni dünya rekorunun sahibi oldu. Aynı disiplindeki dünya rekoru bir gün önce yine Kaş´taki yarışlarda İtalyan sporcu Alesia Zecchini tarafından 105 metre olarak kırılmıştı. Slovenyalı sporcu bir gün sonra İtalyan sporcunun dünya rekorunu tarihe gömdü. Erkeklerde yarışan Türk milli takımı sporcusu Rüstem Derin, ip destekli paletsiz disiplininde 3 dakika 32 saniyede 91 metreye dalarak, yeni Türkiye rekorunun sahibi oldu. Eski Türkiye rekoru yine 83 metre ile Rüstem Derin´e aitti. Şampiyonada toplam 20 ülkeden 54 sporcu mücadele ediyor.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR

2021-10-01 18:15:10



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