Fraport TAV Antalyaspor - Adana Demirspor: 1-2

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) -

STAT: Antalya

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Hakan Karabalcık, Murat Tuğberk Curbay

FRAPORT TAV ANTALYASPOR: BoffinGüray Vural, Kudriashov, Veysel Sarı, Bünyamin Balcı, Nuri Şahin(Dk.46 Hakan Özmert), Poli (Dk.26 Ghacha), Wright, Milosevic(Dk.46 Mukaıru), Fredy (Dk.87 Amilton), Crivelli (Dk.73 Floranus)

ADANA DEMİRSPOR: Ferhat KaplanSvensson, Simon Deli(Dk.34 Kaan Kanak), Samet Akaydın, Rassoul, Bjarnason(Dk.73 Castro), Stambouli, Sinan Kurt(Dk.60 Belhanda), Yunus Akgün(Dk.46 Metehan Mimaroğlu), Matias Vargas, Balotelli(Dk.73 Assombalonga)

GOLLER: Dk.43 Balotelli, Dk.80 Matias Vargas (Adana Demirspor), Dk.59 Bünyamin Balcı (Fraport TAV Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Wright, Veysel Sarı, Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Balotelli (Adana Demirspor)

Süper Lig´in 8´inci haftasında Fraport TAV Antalyaspor, sahasında Adana Demirspor´a 2-1 yenildi.

17'nci dakikada serbest vuruşta Matias Vargas´ın ortasında Samet Akaydın´ın kafa vuruşu kalecide kaldı.

23'üncü dakikada Balotelli´nin pasında ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Akgün´ün şutu üstten dışarı çıktı.

28'inci dakikada ceza alanı içinde oluşan karambolde, Matias Vargas topu röveşata ile kale içine gönderdi. Defans, kaleye giden topu çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

35'inci dakikada Antalyaspor köşe vuruşu kullandı. Sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortaya Veysel Sarı´nın kafasında top üstten auta gitti.

43´üncü dakikada Yunus Akgün topu sağ kanattan rakip ceza alanına ortaladı. Kale önünde Veysel Sarı´nın ters kafa vuruşu Balotelli´nin önüne düştü. Bu futbolcunun şutu kalecinin solundan ağlara gitti: 0-1.

59´uncu dakikada Ghacha´nın pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Güray Vural´ın sert şutu yan kale direğinden penaltı noktasına geri döndü. Gelen topu önünde bulan Bünyamin Balcı´nın vuruşu ağlarla buluştu: 1-1.

61´nci dakikada Crivelli´nin ceza yayına yakın bir noktadan sert şutu kaleci Ferhat Kaplan´ın parmaklarından üstten kornere çıktı.

74´üncü dakikada Ghacha´nın ceza alanı içinden vuruşunda kaleci Ferhat Kaplan tehlikeyi geçiştirdi.

80´inci dakikada Matias Vargas'ın ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Boffin'in müdahalesine rağmen ağlara gitti: 1-2.

Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-1 kazandı.

DHA-Spor Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-10-01 22:10:20



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