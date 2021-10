Kablo hırsızı son olayında JASAT timlerinden kaçamadı 8 ayrı hırsızlık olayına karıştı 9'uncudan sonra yakalandı

Antalya’nın Alanya İlçesi’nde kamuya ait 7 enerji ve nakil kablo ve 1 adet bakır kablo hırsızlığı gerçekeleştiren şahıs, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri tarafından son çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

Olay, Mahmutlar, Gözükçüklü, Şıhlar, Tırılar, Sapadere ve Çamlıca Mahallelerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre; mahallede son 1 ay içerisinde meydana gelen 7 adet enerji ve nakil kablo hırsızlığı ile 1 adet bakır kablo hırsızlığı olmak üzere 8 ayrı faili meçhul kablo hırsızlığının failinin yakalanması için JASAT ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan güvenlik kamera incelemelerinde tüm olaylarda M.Y. (40) ait 07 TN 8.. plakalı aracın kullanıldığı tespit edildi. Toplanan deliller neticesinde M.Y. isimli şüphelinin suçüstü yakalanması için yeni bir kablo hırsızlığı yapana kadar şüphelinin takibine devam edildi.



Son olayında yakayı ele verdi

Aliefendi Mahallesinde dün saat: 01.30 sıralarında yaklaşık 50 metre internet hattı kablosunun çalınması üzerine JASAT ekipleri tarafından yapılan incelemede hırsızlık olayının M.Y. isimli şüpheli tarafından yapıldığı tespit edildi. M.Y.'nin evinde ve aracında yapılan aramada; yakılmaya hazır 53 metre enerji ve nakil kablosu, olayda kullanılan demir makas, demir kesme spirali, yakılmış kablo çelik telleri, kablo parçaları, karayollarına ait 1 adet direğe ait viraj levhası ile 1 adet yön levhası ele geçirildi.

Şahıs olay yerindeki işlemlerin ardından ekipler tarafından gözaltına alındı.

