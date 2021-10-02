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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı

İHA

Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali başladı

Kepez Belediyesi’nin kadın kooperatiflerini bir araya getirdiği “Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali” DokumaPark’ta ziyaretçilere kapılarını araladı. Festivale, 10 ilden 44 kadın kooperatifi katıldı.
Kadın girişimcileri ve kadın kooperatiflerine büyük destekler sağlayan Kepez Belediyesi, Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali düzenledi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde yapılan festivalin açılışına Antalya Valisi Ersin Yazıcı da katıldı. Festivalin açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Tütüncü, kadın kooperatiflerine sunulan 5 maddelik destek paketini anlattı. Kadın girişimcileri, kadın kooperatiflerini çok önemsediklerini belirten Tütüncü, “Kadın kooperatiflerimizi 5 maddelik destek paketimizle daha da cesaretlendirdik. Kadın girişimcilerimiz için kooperatiflerini nasıl kurabilecekleri, mevzuatı kendilerine anlatacak müşavirlik destekleri önemliydi. Kooperatifi kurduklarında nasıl üretim yapabileceklerinin bilgisini kendilerine verebileceğimiz bir danışmanlık hizmetini de onlara sunmamız gerekiyordu. Ürettikleri ürünleri pazara çıkarabilecekleri ortamları onlara sağlamamız gerekiyordu. Dördüncü olarak, tabii birtakım üretim ortamlarını belediye olarak onlara sunmamız gerekiyordu. Bu anlamda da belediyemizin imkânlarını onlarla paylaşmamız gerekiyordu. Beşinci olarak da şehirlerin en önemli tedarikçilerinden birisi de belediyelerdir. Her yıl binlerce kalemde çok çeşitli alımlar yapmaktadır belediyeler. Kooperatiflere yönlendirebileceğimiz satın almaları da belediye olarak bu destek sürecinde önemli bir enstrüman olarak kabul ettik. Ve beşinci desteğimizi de kooperatiflere bu şekilde sunduk” dedi.

Kepez’de kadınlar üretiyorlar
Gelinen noktada; yeni kooperatiflerin başarı ile kurulmaları Kepez Belediyesi’nin onlara ortam ve imkan sunması ile farklı bir sinerjinin, farklı bir heyecanın meydana geldiğini gördüklerini belirten Tütüncü, “Artık Kepez'de kadınlar üretiyorlar, birlikte beraberce üretiyorlar ve emeklerini de ekonomiye bir katma değer olarak dönüştürüyorlar. Bütün bu süreçlerin içerisinden geçerken hanımefendileri aynı zamanda da sosyal bir ortamın içerisine dahil etmiş oluyoruz. Türkiye'nin değişik yerlerinde yapılan fuarlara festivallere buluşmalara katılan hanımefendiler, döndüklerinde üretim adına da, yeni bir takım düşünceler geliştirme adına da büyük bir heyecanla doluyorlar. Bunları da gördük ve kadın kooperatiflerimiz güzel bir buluşmayı burada da yapabiliriz fikrini ileri sürdüler. İşte bugün bu güzel kooperatif festivalini hanımefendiler ile birlikte gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

10 ilden 44 kadın kooperatifi
Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’ne 10 farklı şehirden 44 kooperatif katıldığını bildiren Başkan Tütüncü, “10 gün boyunca burada hem kendi ürünlerini sergileme imkanı bulacaklar, hem yeni pazarlar üretme adına görüşmeler yapabilme imkânına sahip olacaklar. Bütün bunlarla birlikte bu 10 gün boyunca burada çeşitli sosyal etkinliklerle dinletilerle, tiyatro etkinlikleri ile sinema gösterimleri ile çok daha güzel günlerde birlikte ve beraber olmayı ümid ediyorum. Kooperatifçilik adına ortaya koyduğumuz bu çalışmaların zaman içerisinde daha da bereketleneceğini görüyorum. Çünkü 1 yıl evveline göre bugün hangi noktada olduğumuzu şöyle bir mukayese ile incelediğimizde bugün çok daha ileri noktalarda olduğumuzu görüyorum. Kepez modeli olarak ifade ettiğimiz bu model aslında kadınlarımızı mutlu ediyor. Diğer taraftan şunu da biliyoruz; kadının elinin değdiği her yer cennetten bir köşeye dönüyor. Bugün Dokumapark cennetten bir köşeye dönmüş. Bütün hanımefendilere çok teşekkür ediyorum. Bu festivalin tertip edilmesinde çok büyük emeği olan arkadaşlarıma, saygıdeğer hanımefendilerin her birine çok teşekkür ediyorum” dedi.

En çok memnun olunan belediye Kepez Belediyesi
Antalya Valisi Ersin Yazıcı da, Kepez Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu bu etkinliğe katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Vali Yazıcı, “Başımızın tacı kadınlarımıza bu önemi gösterdiği için, onları önemsediği için ve bu güzel ortam için huzurlarınızda başta Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü olmak üzere tüm ekibine teşekkür ediyorum” dedi. “Kadın kooperatiflerimiz daha güçlü olmalı, çok olmalı, sayıları fazla olmalı, Ticaret Bakanlığımız, hükümetimiz bu konularda çeşitli destekler veriyor” diyerek sözlerine devam eden Vali Ersin Yazıcı, “Ama şuna inanıyoruz ki; yerelden destek verilmeden merkezi desteklerle ne sayımızı, ne de ekonomik büyüklüğü tam olarak arttıramıyoruz. Bizler valiler, kaymakamlar olarak kadın kooperatiflerimizi destekliyoruz. Ama belediyelerimizin desteği, onların gösterdiği ilgi ve alaka bu organizasyonu, bu güzellikleri adeta uçuruyor. İnanıyorum ki; Kepez Belediyesi'nin öncülüğünde, önderliğinde 10 gün sürecek festivalimiz başlamış olacak. Kepez Belediye Başkanımız biz kadın kooperatiflerimizle geldiğimizden bu yana çeşitli toplantılar yaptık, onların ziyaretleri oldu, bir takım talepleri oldu, onları karşılamaya gidermeye gayret ediyoruz. En çok memnun olunan belediye Kepez Belediyesi idi. Ben kadınlarımız adına tekrar teşekkür ediyorum. Zaten burada da nasıl destek verdiğini bir kez daha görmüş olduk. Buradan diğer belediyelere de çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen kadın kooperatiflerimizi, kadınlarımızı destekleyelim. Çünkü hepimiz şunu çok iyi biliyoruz ki; kadının elinin değdiği yerde on numara işler olur, güzellikler olur. Kadın dokunursa güzel olur. Onları hayata katmak için, ekonomik olarak desteklemek için, ama en çok önemlisi de sosyal hayatımızın içine onları alıp, ekonomik hayatımızın içine onları alıp hep birlikte yürümek için. Kepez belediye başkanımıza ve ekibine tekrar tekrar teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Defile büyük ilgi gördü
Açılış kurdelesinin kesilmesiyle Antalya Kadın Kooperatifleri Festivali’nin kapıları ziyaretçilere açıldı. Festivalin ev sahibi Başkan Tütüncü, Vali Yazıcı ve beraberindeki heyetle festival stantlarını gezdiler, kadın kooperatiflerinin ikram ettiği yöresel ürünleri tattılar. Festival açılışı kadın elinin değdiği defile ile daha da renklendi. Sanatın Ustalarının Üretim Ticaret ve İşletme Kooperatifi’nin kendi ürettiği Türk motifleriyle, ebruli sanatının kıyafetlere yansıtıldığı defile büyük ilgi gördü.

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