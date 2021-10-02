Başkan Uysal’dan kadın voleybol takımına övgü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Muratpaşa Belediyespor dayanışma gecesinde, bu yıl 1. ligde mücadele edecek kadın voleybol takımının ligin en genç ama en yetenekli takımı olduğunu belirterek “Antalya’mıza yakışacak, Muratpaşa’mıza çok yakışacak” dedi.

Bu sezon Sigorta Shop Kadınlar Voleybol 1. Ligi’nde mücadelede edecek yepyeni bir takım kuran Muratpaşa Belediyespor, Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de düzenlenen dayanışma gecesiyle Antalya’nın iş, siyaset ve spor insanlarıyla bir araya geldi. Geceye Belediye Başkanı Ümit Uysal, eşi Ümran Uysal’la birlikte katıldı.



“Başaracağız”

İlginin yoğun olduğu gecede, Kulüp Başkanı Özcan Yılmaz, kadın voleybolunda iddialı bir takım oluşturduklarını belirterek “Önümüzdeki sezon Sultanlar Ligi’ne çıkıp Antalya’mızı ve Muratpaşa’mızı temsil etmek istiyoruz. Bunu da başaracağımıza inanıyorum. Bu konuda Muratpaşa Belediye Başkanımıza, bize vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.



“Antalya’yı temsil ediyoruz”

Başkan Uysal, belediyenin ve ilçenin ismini taşıyan spor kulübünün Antalya’da amatör spor branşlarının, belediyenin spor okullarında yetişen genç sporcularını desteklenmesinde çok önemli rol oynadığını söyledi. Kulübün, uzun yıllar, lokomotif branşını kadın hentbolu oluştururken bu sezonda bir değişikliğe gidildiğini aktaran Başkan Uysal, şöyle konuştu:

“Şehrimizden, kadın hentbolunda, Süper Lig’de mücadele eden takım sayısı ikiye çıkınca biz de dedik ki ‘Başka bir branşın süper lig iddiasını Antalya’mıza yaşatmaya gayret edelim. Süper Lig’de olan diğer tamımızı destekleyelim biz de kendimize başka bir iddia alanında kendimize yeni bir yol çizerek Antalya’mıza yeni bir olanak sunalım.’ O nedenle, Türkiye’de çok popüler olan, dünyada ilk 10’da, Avrupa’da ilk 5’te olduğumuz tek ve yegane takım sporu olan kadın voleybol bir Antalya temsili üretmeye karar verdik.”



Genç ve yetenekli

Kurulan takımın ligin en genç takımı olduğunu belirten Başkan Uysal, “Ama en yeteneklileri topladık. Hocamız çok tecrübeli. Genç ve yetenekli sporcularımızla ligin üst sıralarını zorlayacağız. Sultanlar Ligi’ne çıkmak için iddialı bir sürece girmiş durumdayız. Antalya’mıza yakışacak, Muratpaşa’mıza çok yakışacak” dedi.

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