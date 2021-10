Antalya'da sokak ortasında silahlı çatışma: 5 yaralı Birbirlerine kurşun yağdırdılar, çok sayıda mermi buzdolabı ve duvarlara isabet etti

Antalya’da iki grup arasında alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada taraflar birbirlerine kurşun yağdırdı. 5 kişinin yaralandığı olayda, çok sayıda merminin duvarlara isabet ettiği görüldü.

Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 02.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde meydana geldi. 15 kişilik bir grup market önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın hakarete varması üzerine grup dağılmaya başladığı anda bir kişi tabancayla ateş etmeye başladı, daha sonrada otomobil içindekiler silahlarını ateşledi. Şahıslar birbirlerine ateş ederek uzaklaştı. Otomobil arkasına ve duvarın arkasına gizlenen şahıslar uzun süre birbirlerine ateş etti. Ayağından yaralanan bir kişi, arkadaşlarının yardımıyla otomobile alındı ve olay yerinden kaçtı. Silah seslerinin yankılandığı mahallede bir kadının ise sürekli bağırdığı duyuldu. Yaşanan çatışma an be an vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.



5 kişi yaralandı

Yaşananların ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Olayda her iki taraftan toplam 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken, çatışmanın çıkış sebebinin alacak verecek meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Bölgede polis ekipleri araştırmalarını sürdürüyor. Ayrıca onlarca kez ateş edilen yerde, kurşunların evin duvarı ve işletme önündeki market dolaplarına isabet ettiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.