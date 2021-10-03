Başkan Uysal: “Coğrafi işaretler, gençler için bir eğitim çalışması”

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı (YÜciTA) Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu’nun çalışmalarının gençler için de bir eğitim çalışması olduğunu söyledi.

YÜciTa Başkanı Prof. Dr. Tekelioğlu, Başkan Uysal ile makamında bir araya geldi. Prof. Dr. Tekelioğlu, YÜciTA’nın Antalya 3. Uluslararası Coğrafi İşaretler Semineri bitiş bildirgesiyle 15 Ekim 2012’de kurulduğunu aktardı. YÜciTA’nın vizyonunun Türkiye’nin coğrafi işaretler alanında faaliyet gösteren en önemli sivil aktörü olmak şeklinde ortaya koyan Prof. Dr. Tekelioğlu, bu çerçevede, YÜciDERGİ adıyla bir yayın organına da artık sahip olduklarını aktardı.

Prof. Dr. Tekelioğlu, derginin amacının kamuoyunda coğrafi işaretlerle ilgili farkındalık oluşturan, konu ile ilgili Türkiye ve başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası uygulama ve gelişmeleri yakından izleyen bir araştırma ve bilgi platformu oluşturmak olduğunu söyledi. Prof. Dr. Tekelioğlu, “Başarının simgesi Sevgili Ümit Uysal’a özvarlığımız coğrafi işaretlere adanmış bir yaşamın anısı olarak” şeklinde imzaladığı dergi sayısını Başkan Uysal’a takdim etti. Başkan Uysal, ise ziyaret dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Yaptığınız bu çalışmalar ülkemiz için çok önemli olmakla birlikte gençler için de bir eğitim çalışması” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.